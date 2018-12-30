Где покажут работы казахстанских художников в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор государственного музея искусств им. Кастеева рассказала о планах на следующий год и особо отметила работу журналиста МИА «Казинформ».

В 2018 году музей впервые за последние несколько лет вывозил свои коллекции на две зарубежные выставки в США и Турцию, получившие позитивные отклики в отечественных и мировых СМИ и у ценителей искусства. Благодаря программе «Рухани жангыру» и ее проекту - «Современная казахстанская культура в глобальном мире», Правительством РК были выделены хорошие средства, чтобы организовывать зарубежные выставки казахстанских мастеров живописи.

Содействие в организации выставки в Нью-Йорке оказали, помимо Посольства РК в США, русско-американский фонд и Марина Ковалева. Показать казахстанские произведения изобразительного искусства в городах Турции удалось благодаря поддержке Посольства РК в этой стране.

В новом, 2019 году, практика показа работ казахстанских классиков изобразительного искусства зарубежным ценителям искусства продолжится.

«В ближайшем будущем мы планируем выставку в Москве в Российской академии художеств, где мы собираемся показать творчество наших художников-шестидесятников.

Вторая выставка, которую мы планируем повезти в Россию, это выставка работ Сергея Калмыкова, человека космополитичного, известного в России, где ценят его творчество. Основной пул его произведений остался в нашем музее, они хотят, чтобы мы привезли и показали. Для них это открытие имени не нового, но интересного и пока еще мало исследованного. Выставка пройдет в Музее Академии художеств», - рассказала директор музея Гульмира Шалабаева во время торжественного предновогоднего приема для казахстанских журналистов.





В ушедшем году музей принял 300 произведений изобразительного искусства в фонд. Это и подарки художников, частных коллекционеров, и часть временного фонда хранения от дирекции выставок. Таким образом, все эти работы остаются доступными для публики, выставляются в музее. К слову, за последние 12 месяцев здесь провели более 60 тематических выставок, помимо международных.

Во время встречи с представителями СМИ руководство музея отметило особо отличившихся журналистов, освещающих культурные события и деятельность музея в 2018 году, им были вручены грамоты и ценные подарки. В номинации «Лучший заголовок года» музей победил ваш покорный слуга с заголовком «Дух Великой степи кочует по городам Турции».





В завершении Гульмира Шалабаева поделилась мнением о важности работы журналистов: