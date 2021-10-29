Где покажут матчи «Тюмень»-«Кайрат» и «Атырау»-«Спортинг» в Лиге чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня «Кайрат» и «Атырау» проведут матчи второго тура в основном раунде футзальной Лиги чемпионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Кайрат» встретится с российской «Тюменью». Прямая трансляция на телеканале «Qazaqstan» начнется в 20:50 по времени Нур-Султана.

«Атырау» сыграет с португальским «Спортингом». Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 21:20 по времени Нур-Султана.

В своем первом матче в группе в основном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» сыграл вничью с чешским «Пльзенем» (3:3), а «Атырау» уступил словенскому «Добовцу» (1:2). Также в группе с «Кайратом» выступает итальянский «Пезаро», а третьим соперником «Атырау» является французский «Аньер Вильнев 92».