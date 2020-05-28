Где планируют отдыхать этим летом казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году увеличился спрос на внутренний туризм в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы наблюдаем большой спрос в сфере внутреннего туризма. В принципе, направления не изменятся. Это такие места как Алаколь, Бурабай, Каспий, Балхаш, Алматинский горный кластер, плюс активный интерес идет в сторону отдыха на Баянаул и Шалкар-Имантауские курортные зоны. Особый интерес также вызывает историко-культурный туризм в Туркестане, Таразе, большой потенциал также появляется у нас в Улытау», - сказал Дастан Рыспеков.

В свою очередь председатель АО «НК «Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев добавил, что для развития внутреннего туризма, который является на сегодняшний день единственным направлением, которое хоть как-то может спасти отечественный туристский рынок, необходимы новые комплексные предложения в виде новых мест размещения и современных центров оказания туристских услуг.

«Министерством совместно с Проектным офисом АО «НК «Kazakh Tourism» сформирован расширенный перечень из 140 инвестиционных проектов туристской отрасли на сумму 1,62 трлн. тенге, с учетом предложений региональных проектных офисов и инициаторов», - сообщил он.