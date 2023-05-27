Где отдохнуть в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанская область – самый маленький и самый северный регион страны. Купальный сезон длится здесь не более трех месяцев, моря и гор, которые так любят туристы, нет. Однако север Казахстана может удивить и предложить массу вариантов отдыха. В материале корреспондента МИА «Казинформ» собрана краткая информация о том, что посмотреть и какие места посетить в Северо-Казахстанской области.

Рассчитывать на «звездочные» отели или роскошные пляжи не стоит. Отдых в Северо-Казахстанской области - это чистейшие озера, роскошная, почти первозданная природа, воздух, о котором говорят «хоть ложкой ешь». Здесь можно увидеть настоящие купеческие дома 19 века, раскопки древнего поселения и потрясающей красоты памятники, пройтись по туристическим тропам, послушать местные легенды.

Имантауско-Шалкарская курортная зона, Айыртауский район

Айыртауский район находится на юге области. Имантауско-Шалкарскую курортную зону из-за особенностей природного ландшафта часто сравнивают со Швейцарией. Озера, горные массивы, леса с реликтовыми соснами, чередующиеся со степными зонами – все это здесь есть. Озера практически все пресные. Исключение – Шалкар, содержащий соли в небольшой концентрации. Но ее достаточно, чтобы получить определенный оздоровительный эффект.

Район расположен в 235 км от Петропавловска и около 90 км – от Кокшетау. Добраться можно на личном транспорте. Развитию дорожной инфраструктуры района последние несколько лет уделяют внимание.

Можно воспользоваться маршрутным автобусом «Петропавловск-Имантау» или электропоездом «Костанай-Караганда», которые курсируют каждый день. Стоимость билета составляет 2,2 тыс. и 3,9 тыс. тенге, соответственно. В летний период запускают электричку «Астана-Саумалколь».

По четным дням до райцентра, села Саумалколь, ходит электропоезд «Павлодар-Преснегорьковская». Стоимость билета – чуть более четырех тыс. тенге.

Из Актау, Шымкента, Алматы до Кокшетау можно добраться самолетом. Из Кокшетау до Саумалколя - доехать на автобусе или такси.

Приезжают в североказахстанскую Швейцарию не только из регионов Казахстана, но и соседней России. Число туристов ежегодно растет. В областном акимате утверждают, что местные красоты по посещаемости обогнали знаменитую Зеренду. В прошлом году Имантауско-Шалкарскую курортную зону посетили 62,4 тыс. человек.

Лучшее время для отдыха – с июня по август. В этот период можно купаться в озерах. Если этот пункт отдыха не принципиален, то выбирать можно любой месяц. Некоторые зоны отдыха здесь действуют круглогодично.

В развитие инфраструктуры курортной зоны ежегодно вкладывают большие средства. На озерах Шалкар и Имантау уже организовали более 40 зон отдыха, две гостиницы – в селе Саумалколь.

Основная часть баз отдыха работает в летний сезон. На территории практически всех зон есть домики, бани, беседки, спортивные площадки, на некоторых – батуты, пирсы для катамаранов и весельных лодок, сауна, бильярд, теннис. Цены разные. В зависимости от расположения базы отдыха, наличия условий, инфраструктуры, набора услуг. Минимальная стоимость – 3-5 тыс. с человека в сутки. Аренда домиков на большую компанию – от 16 тыс. тенге, коттеджей – от 70 тыс. тенге. Есть варианты в более высокой ценовой категории – 100-150 тыс. тенге в сутки. Можно арендовать глэмпинг за 30-40 тыс. тенге.

На озере Имантау находится зона отдыха, на территории которой функционирует пантолечебница. Гостям предлагают пантовые ванны, бочки, массаж, фитобочки.

Пантолечебница работает круглый год. Стоимость – от 5 до 10 тыс. тенге в сутки с человека.

На сайте районного акимата есть информация о действующих зонах отдыха с контактными телефонами. Места желательно забронировать заранее.

Помимо отдыха у озер, Айыртауский район может предложить экскурсии по интересным памятникам истории и культуры. Чего только стоят загадочное археологическое поселение Ботай, историко-этнографический музей им. Ш.Уалиханова - усадьба Айганым, бабушки Шокана. Или мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров, ставший местом паломничества.

Любителям пеших прогулок понравятся туристские тропы по природным зонам. Длительность их от несколько часов до суток в зависимости от выбранного маршрута.

Например, тропа «Ущелье «Буян» займет более 3 часов. Пройти предстоит 7,5 км в обе стороны. Проходит тропа вдоль озера Имантау. Туристы остановятся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на озеро. Отсюда можно увидеть и небольшой островок в форме сердца, который в народе называют Казачьим. По легенде, в начале 19 века остров связывался с береговой зоной двумя косами и на нем проводился сход казаков. Покрыт он редким для этих мест кустарником можжевельника казацкого. К острову есть специальный турмаршрут на катере.

Маршрут «Горные сопки Имантау» рассчитан на сутки. Протяженность его – 7 км. Начинается от села Имантау, пролегает в юго-западном направлении по смешанному лесу. Затем подъём по восточному склону сопки Угловая, через бревенчатый переход тропа - к пещере Ракельского. Здесь оборудована смотровая площадка. Далее по южному склону - подъём на вершину сопки Котелок, по западному склону - спуск к ущелью Буян с кратковременным отдыхом. Обратный маршрут пройдет вдоль берега озера Имантау.

Всего для туристов разработали 12 троп и маршрутов по Имантауско-Шалкорской курортной зоне. Каждый из них позволит насладиться первозданной природой Айыртауского района и ощутить особую атмосферу этого места. Базы отдыха тоже могут организовывать турмаршруты по желанию гостей.

Озеро Минкесер, Мамлютский район

В Мамлютском районе у села Минкесер расположено горько-соленое озеро с одноименным названием. Вода и грязи его считаются лечебными. В 2020-м году Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней выдал предварительное медицинское заключение, согласно которому залежи иловой сульфидной грязи обладают активным бальнеологическим действием, а вода - высокоминерализованная. Иными словами, Мертвое море – в миниатюре.

Уникальное североказахстанское озеро только начали обустраивать. Местные предприниматели подвели электричество, организовали подвоз питьевой воды и технической воды. На территории установили мобильную баню, лежаки, шезлонги, беседку открытого типа, душевые и кабины для переодевания, стационарные туалеты, футбольную и волейбольную площадки, юрты, обустроили детскую игровую зону, предоставляют на временное пользование палатки, мангалы, вещмешки.

Сезон отдыха на Минкесере короткий – с июля до середины августа.

Расположено озеро в трех километрах от села с одноименным названием. Добраться сюда можно на личном авто либо на автобусом, который идет до села Минкесер. Билет стоит 1,5 тыс. тенге.

Стоимость въезда на зону отдыха составляет 1,5 тыс. тенге с машины. Аренда одной юрты на день – 10 тыс. тенге, шезлонга - 500 тенге, бани – три тыс. тенге в час.

Архитектурные памятники, Петропавловск

По пути из Айыртауского района в Мамлютский туристам стоит остановиться в Петропавловске. Некогда купеческий город может поразить потрясающей красоты архитектурой 19-го века. Расположены дома местном Арбате - улице Конституции Казахстана. Ее, кстати, предлагают внести в книгу рекордов Гиннеса как самую протяженную пешеходную улицу. Сейчас в бывших купеческих особняках располагаются различные офисы, магазины, но облик сохранился. У каждого дома своя история и легенда. На исторические и архитектурные памятники в Петропавловске прикрепили таблички с QR-кодами. Всю информацию о местных достопримечательностях можно считать с помощью гаджета.

В двух купеческих домах историко-краеведческий и музей изобразительных искусств. Увлекающихся историей наверняка заинтересует «Резиденция Абылай хана». Экспозиции в музеях заслуживают отдельного внимания. Познакомиться с ними можно совершенно бесплатно. Вход во все музеи свободный.

В самом северном городе страны находится уникальный ботанический сад с вековой историей. За символическую плату увидеть здесь можно различные тропические растения, банановые и финиковые пальмы, лимонные деревья, папоротники и суккуленты, тисы и сакуру.

Рядом с оранжереей находится местный аквапарк - весьма популярный у жителей и гостей. Сюда приезжают даже из соседних регионов.

Есть в Петропавловске парк аттракционов, торгово-развлекательные комплексы с большими игровыми зонами для детей, театры, в том числе кукольный, кинотеатры, необыкновенной красоты храмы и мечети. За городом работают несколько зон отдыха. В одной из них гостей встречают милые хаски, экстремалам понравится веревочный парк.

Остановиться в Петропавловске можно в гостиницах или снять квартиру у специализированных компаний. Цены на проживание и питание абсолютно разные. Можно арендовать однокомнатную квартиру за восемь тысяч тенге, но есть и за 25-30 тыс. тенге в сутки. В городе много заведений общественного питания, от столовых до ресторанов. Цены в них тоже самые разные. Многие заведения предлагают неплохие бизнес-ланчи по весьма демократичным ценам. Готовые блюда можно приобрести в местных супермаркетах.

При посещении Северо-Казахстанской области стоит учесть, что климат здесь резко-континентальный. Жара может мгновенно смениться прохладой. Но даже в такие дни здесь есть, чем себя занять.

Туристическая индустрия в регионе активно развивается. All inclusive здесь не найти, но окунуться в чистейшие озера, насладиться роскошной природой и прикоснуться к истории можно в избытке.