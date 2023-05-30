Где отдохнуть в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Костанайская область богата уникальными природными ресурсами, а также обладает разнообразием природного и животного мира. Чего стоит один только Наурзумский заповедник, вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. МИА «Казинформ» в преддверии лета составил ТОП-популярных туристических маршрутов внутри Костанайской области, которые будут интересны не только местным жителям, но и приезжим туристам.

Уже не первый год в Костанайской области делают акцент на работе по развитию внутреннего туризма. Местные власти уверены, что развитие туризма в Костанайской области позволит создать мультипликативный эффект в развитии региональной индустрии гостеприимства, а в некоторых районах вполне может стать основой успешного социально-экономического развития.

В противовес привычному пассивному и комфортному отдыху, многим, возможно, приевшемуся, костанайский регион с его богатым культурным наследием, неповторимыми природными ландшафтами может предложить свой альтернативный вид отдыха. Среди перспективных направлений туризма в Костанайской области можно выделить культурно-познавательный, экстремальный, экологический и лечебно-оздоровительный.

Лечебно оздоровительный туризм в Костанайской области представлен живописной курортной зоной Алтынсаринского района, где расположен санаторий «Сосновый бор». Здесь же расположены: оздоровительно-развлекательный комплекс «Джайляу», базы отдыха «Селена», «Деревенька в бору» и 3 крупных оздоровительных детских лагеря.

Наибольший интерес для туристов представляет санаторий «Сосновый бор» который посещают не только жители области, но и всей республики, а также стран СНГ. Популярен санаторий больше летом, поэтому и цена в период с июня по август выше – от 18 тысяч тенге за номер «Стандарт» до 85 тысяч тенге за номер «Полулюкс» в сутки на человека. Санаторий расположен в 45 км от Костаная. Ежедневно с вокзала Костаная в Сосновый бор ходит микроавтобус. И за 1000 тенге можно доехать до конечного пункта назначения. Можно нанять и индивидуальный легковой транспорт, что, соответственно, будет стоить дороже.

Еще одна знаменитая турточка -экоотель – отличная альтернатива заграничному отдыху. Экоотель находится на берегу озера в Алтынсаринском районе, недалеко от поселка Красный Кордон. Палаточный городок рассчитан на 20-30 мест. Он мобильный, его месторасположение можно менять в зависимости от сезонности и пожеланий клиентов. Еще один плюс экоотеля – его доступность по цене. В среднем, от 18 тысяч тенге.

Если говорить о развитии культурно-познавательного туризма, включающего в себя посещение достопримечательностей, музеев, памятников истории и архитектуры, то основная их часть сосредоточена в самом Костанае. Вместе с тем, в районах и городах области имеются исторические объекты, которые будут не менее интересны туристу.



К примеру, в радиусе 30 км от Лисаковска расположен археологический комплекс. В период раскопок здесь было обнаружено около полутораста погребальных сооружений (каменных оград и курганов), а также больших размеров поселение племен бронзового века. На территории южных регионов области имеются памятники истории и культуры казахского народа, такие как: Мавзолеи и мазары на кладбище села Амангельды, Мавзолей Сатубалды-Ишана, Дыны, Мазар Жауке-Батыра, «Кыз-Тама» и др.

На территории Денисовского района расположен уникальный археологический комплекс, датируемый 17-16 вв. до н.э.Памятник назван «Каз.АРК» – Казахстанский Аркаим, а в народе именуемый Аркаим-2, потому что и по времени, и по культуре наш памятник совпадает с поселением в Челябинской области.

Один из самых интересных достопримечательностей Костанайской области - Наурзумский государственный природный заповедник, являющийся объектом ЮНЕСКО. Многообразие и богатство нетронутой дикой природы позволяет развивать здесь экологический туризм региона. На территории заповедника имеется 6 экскурсионных троп. Для приема туристов имеется дом лесной пропаганды, 3 гостевых домика на 11 койко-мест. В 2012 году открыт Визит – центр «Наурзум – таинственная земля», в котором размещены музейные экспозиции, конференц-зал и небольшое кафе. В 2017 году в Наурзумском районе построена комфортабельная гостиница для размещения туристов с номерным фондом в 6 номеров, 12 койко-мест.

Чтобы сориентировать туриста, в регионе разработаны целые маршруты по различным направлениям. К примеру, тур «По следам Сакральной истории» – путешествие в Алтынсаринский район». В ходе путешествия туристам предлагается окунуться в историю и посетить сакральные памятники района – мавзолея Ибрая Алтынсарина, захоронения Шокая Би Балканулы, мавзолея Жазы Би Жанулы, к словам которого прислушивался сам Кенесары Касымов, а также посещение колодца Омара. Тур обойдется туристу в 7,5- 8 тысяч тенге, куда входит сопровождение профессионального гида, транспортировка. Однако на такое путешествие туристу придется выделить в среднем 10 часов своего времени, так как путь составляет около 200 км.

Сюда же к сакральным турам относится путешествие в Мендыкаринский район, в ходе которого можно посетить храм Косьмы и Дамиана; площадь имени Камшат Доненбаевой и лечебный источник.

Тур «Промелькнувший метеор – по следам Шокана Уалиханова» знакомит любителей истории с жизнью и творчеством великого сына казахского народа Шокана Уалиханова, потомка легендарного Абылай-хана. Туристам предлагается погрузиться в фантастические пейзажи озера Кушмурун (родина Уалиханова), посетить системы лечебных родников. И, конечно же, посещение памятника Шокану Уалиханову. Тур стоит от 6200 тенге и включает в себя сопровождение инструкторов; транспортное сопровождение, питание, чай из самовара; а также аренда необходимого снаряжения. Так как путь не близкий (около 300 км), туристу придется выделить на путешествие целый день, учитывая путь туда-обратно.

Среди аналогичных по темам туров – «К истокам казахской журналистики», где туристам будет предложено узнать историю зарождения казахской журналистики, познакомиться с жизнедеятельностью первого казахского журналиста Мухамеджана Сералина, пройдя путь от Костаная до Карабалыкского района. В частности, в рамках тура предлагается посетить историко-краеведческий музей, совершить пешеходную экскурсию по поселку Карабалык, поселок Орнек, а также побывать на месте захоронения Мухамеджана Сералина.

Чтобы не уезжать далеко от Костаная, туристам предлагается экскурсия на ферму верблюдов, где участникам тура предложат не просто познакомиться в красивыми животными, сделать фото на память, но и покататься на них. И даже покормить с рук. Предложат туристам и горячий чай из самовара, и вкуснейший шубат. Такая уникальная поездка будет стоить от 6500 тенге. Так как ферма находится в 90 км от областного центра Костанайской области, то туристу придется потратить около 6 часов личного времени. Как результат – позитивные эмоции и память от общения с верблюдами.

Ну и один из самых популярных туристических маршрутов в регионе «Прикосновение к живой природе» - путешествие в Наурзумский заповедник. Там, где происходит полное единение с природой и куда обязательно захочется вернуться. Снова и снова.

Туристу будет предложено посещение реликтового Наурзумского бора, музея Наурзумского заповедника, озера с лечебной грязью, пешие прогулки по березовым и осиновым рощам, горячий, ароматный чай из самовара с чистой родниковой водой. Стоимость такого путешествия – от 15 550 тенге, куда также войдет трансфер с Костаная до заповедника и обратно, трехразовое питание, фото и видео сопровождение и анимационная программа. Так как путь не близкий – свыше 500 км - туристам придется потратить на путешествие целый день, более 12 часов.

Тем, кто не готов тратить много сил и времени на дальние путешествия, можно отдохнуть, воспользовавшись турами выходного дня. Они носят больше приключенческий характер. Среди одних из популярных - «Поход выходного дня на «Черную Скалу», в ходе которого искушенный турист сможет заняться скалолазанием, рыбалкой. Объект находится в стороне города Лисаковск, это около 200 км от Костаная. Такой тур обойдется туристу от 7500 тенге.

Есть также «Поход выходного дня на Каменное озеро». Это для туристов, кто изрядно подустал от городской суеты и хочет сбежать навстречу тишине, умиротворению и красотам природы. Здесь предлагается увлекательное путешествие к урочищу Каменное озеро. В рамках тура предусмотрено знакомство с флорой и фауной Каменного озера; технические занятия на навесной переправе; мастер-класс по приготовлению туристского борща; жаркий костер и любимые песни под гитару. Такой вид путешествия будет стоить от 4500 тенге.

Один из весьма дорогих туров в регионе - «Охота на волка». Такое путешествие рассчитано на неделю и обойдется любителю охоты в 1000 евро. По прибытию в Костанай и укомплектованию в группы, туристов, в зависимости от района охоты, направляют в специальные лагеря. По прибытии в лагерь туристов знакомят с районом охоты.

Со второго по шестой день идет пристрелка оружия и участие в охоте загоном или на снегоходе. В стоимость входит и трансфер, питание, культурно-развлекательная программа и сами трофеи охотников.

А тем, кто хочет познакомиться непосредственно с самим Костанаем – туров так же немало. К примеру, тур «Костанай, первое знакомство» позволит узнать самые занимательные факты из жизни города и по-новому взглянуть на культурно-исторические объекты. В ходе экскурсии можно посетить городскую школу детского творчества, парк культуры и отдыха, здание казахско-французского центра, скульптурную композицию «Свидание», скульптуру «Хлебороб», «Сталевар», такие знаменитые исторические здания, как здание башенных часов, здание «Народного дома», пассаж купцов Яушевых и др. Такая экскурсия по городу занимает около часа и будет стоить от 650 тенге.

Есть также обзорная экскурсия по Костанаю – «Костанай, который ты не знал», в ходе которого можно посетить знаменитый костанайский завод безалкогольных напитков «Арасан», монумент «Покорителям Целины», Ак Мечеть, мечеть Аймагамбет Кажы Спанулы, Костанайский Кремль, мавзолей Ибрая Алтынсарина. Такое увлекательно путешествие по областному центру будет стоить от 1300 тенге.

Среди популярных городских туров «История в музеях». У туристов будет возможность посетить различные музеи Костаная и узнать обо всех малоизвестных страницах истории. Среди точек посещения - Костанайский историко-краеведческий музей, Костанайская областная художественная галерея, Костанайский мемориальный музей Алтынсарин, Археологический музей, Музей почты, Музей-станция, Библиотека, Геологический музей.

Как видим, внутренний туризм в регионе развит не плохо. Сейчас местными властями ведется работа по ремонту дорог, установке информационных табличек, реконструкции действующих объектов туризма и подведение к ним необходимой инфраструктуры.