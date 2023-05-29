Где отдохнуть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы - самый большой город Казахстана и центр туризма. Желающих посетить этот регион с каждым годом становится все больше, и этому есть объяснение. Южная столица является финансовым, экономическим, культурным и молодежным центром Центральной Азии. Город манит туристов мягким климатом, историческим наследием и необычайной красотой - он располагается в предгорьях Заилийского Алатау, здесь практически из любой точки в ясную погоду можно увидеть горные вершины. Кроме того, в Алматы находятся крупнейшие и красивые музеи, театры, здесь проводятся большие фестивали и концерты международного уровня. Корреспондент МИА «Казинформ» узнавал, какие места больше всего посещают отдыхающие и где в городе можно приятно провести время.

В Алматы продолжает наблюдаться положительный тренд в туристской индустрии. По данным акимата города, с начала этого года мегаполис посетили более 197 тысяч иностранных туристов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приток увеличился на 49,3%.

Какие места чаще всего выбирают туристы

В городе у туристов есть несколько популярных мест, которые они хотят посетить. Некоторые из этих мест включают в себя:

- Парк Кок-Тобе - одно из самых известных туристических мест в Алматы и находится на высоте 1 100 метров. Здесь туристы могут наслаждаться живописным видом на город и попробовать местную кухню. Адрес: проспект Достык, 104Б (отсюда осуществляется подъем на канатной дороге на вершину горы - до самого парка) и улица Омарова, 41 (для пеших туристов и автомобилистов).



Стоимость: проезд на одного человека в один конец по «канатке» составляет 3000 тенге, в оба конца - 5000 тенге. Детям до 12 лет - 1500 и 2500 тенге соответственно.

Стоимость проезда на специальном микроавтобусе в один конец - 1000, а в оба конца 1500 тенге. Детям до 12 лет - 500 и 700 тенге соответственно.

- Центральный государственный музей Республики Казахстан – музей, который находится в историческом здании в центре города. Здесь представлена уникальная коллекция экспонатов, посвященных истории и культуре Казахстана. Адрес: микрорайон Самал-1, д. 44.

Стоимость: школьники - 200 тенге, студенты и пенсионеры - 300 тенге, взрослые - 500 тенге, вход в зал антропологии (с экскурсионным обслуживанием) - 1000 тенге, зал золотой коллекции (с экскурсионным обслуживанием) - 1300 тенге. Также имеется экскурсионное обслуживание (группа до 20 человек): на казахском и русском языках (1 час) - 1000 тенге, на английском - 2000 тенге, тематическая экскурсия для школьников - 1000, а для взрослых и студентов - 2000 тенге. При коллективном посещении музея, кроме оплаты за экскурсии, посетители оплачивают входную плату.

- Высокогорный спортивный комплекс «Медеу» – комплекс, расположенный в горах на высоте 1 691 метр над уровнем моря. Это один из крупнейших и самых высоких катков в мире, где зимой можно заниматься конькобежным спортом. Ежегодно начиная с середины осени здесь открывается сезон массовых катаний на коньках. На Медеу в разные годы проводились большие спортивные соревнования по зимним видам спорта. Летом здесь проходят выставки, фестивали, концерты. Также на территории катка расположены кафе, кофейни, а также есть 842 легендарные ступени хорошо известны всем жителям города и приезжим гостям. Здесь любят проводить свое время алматинцы всех возрастов и профессий. Адрес: улица Керей-Жанибек хандар, 465. Из города можно добраться на автобусе №12 или на такси.





- Горный курорт «Шымбулак» – популярный горнолыжный курорт, отличающийся своим уникальным рельефом и панорамными видами. Курорт работает круглый год. Он расположен на хребте Заилийский Алатау немного выше высокогорного катка «Медеу». До Шымбулака можно добраться пешком, на канатной дороге или на специальном такси.

Стоимость на канатной дороги для пеших туристов: будние дни - взрослый билет в одно направление «Медеу - Шымбулак» - 2500 и 3500 тенге (выходные и праздничные дни), молодежный (с 11 до 23 лет) - 1500 тенге, дети (с 6 до 10 лет) - 1000 тенге. В оба направления - 4000 тенге для взрослых (5000 тенге в выходные и праздничные дни), 2500 тенге для молодежи (с 11 до 23 лет), 1500 тенге для детей с 6 до 10 лет.

- Алматинский Арбат. Это самая популярная прогулочная улица города (Жибек-Жолы и Панфилова) Здесь расположены торговые дома, магазины, художественные галереи, театры, кафе, пиццерий и рестораны. Можно встретить уличных музыкантов, которые играют для прохожих как классическую, так и современную музыку.

- Алматинский зоопарк. Один из старейших зоологических парков Республики Казахстан. Расположен на площади 21 га. Большая часть территории отведена под пруды с водоплавающими птицами. Обитатели зоопарка распределены по секторам для удобства туристов. Зоопарк открыт с 10:00 до 19:00. Кассы - до 18:00. Каждый вторник в отделе «Экзотариум» - санитарный день. Детский билет стоит 300, а взрослый 800 тенге. Адрес: улица Орманова 66.

- Большое Алматинское озеро. Это высокогорный водоём, который находится в Заилийском Алатау на высоте 2510 метров над уровнем моря, в 15 километрах южнее города. В зависимости от времени года, озеро меняет свой цвет - от светло-зелёного до бирюзово-голубого. Дорогу на БАО в 2020 году закрыли на неопределенный срок из-за реконструкции, данный момент туда можно попасть только пешим ходом.

- Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев – это один из красивейших парков, где много исторических памятников. Установленные на Аллее памяти обелиски с именами 28 героев-панфиловцев являются местом почитания подвига героев. Аллея примыкает к Мемориальному комплексу Воинской славы и Вечному огню, куда в День Победы и другие дни жители и гости Алматы приносят цветы в знак почтения и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На его территории находится Свято-Вознесенский Кафедральный собор - одна из самых высоких деревянных церквей в мире. Адрес: улица Гоголя, 40в.

В городе также есть множество других парков:

- Центральный Парк Культуры и Отдыха. На территории парка работают аттракционы для детей и взрослых, отдыхающие могут прокатиться на велосипедах и увидеть с высоты прекрасный вид фонтана и водопада, плавающие лодки и катамараны. Адрес: улица Гоголя, 1.

- Парк Первого Президента Республики Казахстан. На главном входе в парк имеется входная группа с пропилеями, а также большой фонтан. В верхней части есть смотровая площадка, которая расположена на искусственно созданной возвышенности высотой приблизительно 12 метров. В парке летом проводятся различные культурные и спортивные мероприятия. Адрес: проспект Дулати, 1/1.

- Роща Баума - уникальный природный лесной комплекс (крупный лесной зелёный массив). Территория лесного массива разделена сеткой прямоугольных аллей и грунтовых дорожек (троп) на кварталы. Основная лесообразующая порода - вяз (более 90 %), встречаются дуб, клён, тополь. Территория рощи простирается на 130 гектар по проспекту Суюнбая от проспекта Рыскулова до улицы Хмельницкого.

- Ботанический сад Алматы. Это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации. Предназначена для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии. Посещение и знакомство с экспозициями ботанического сада разрешается в рабочие часы, так же возможны групповые и индивидуальные экскурсии по заранее согласованной заявке. Адрес: северный вход - улица Тимирязева, 36 д, западный вход - улица Тимирязева, 42, южный вход - проспект Аль-Фараби, 71а.

Стоимость на входные билеты: взрослый - 850 тенге, студенческий - 685 тенге, школьники, пенсионеры, получатели АСП - 503 тенге, дети, инвалиды, ветераны - бесплатно.

В Алматы сосредоточено большое количество деловых центров, театров, музеев, художественных галерей, выставочных залов, современных развлекательных комплексов (кинотеатры, ночные клубы, парки, рестораны, кафе и многое другое).

В городе помимо Центрального Государственного музея Республики Казахстан есть несколько музеев, где туристы могут узнать город получше: музей народных музыкальных инструментов имени Ықыласа (находится по улице Зенкова 24), Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева (микрорайон Коктем-3, 22/1), Литературно-мемориальный дом-музей Мухтара Ауэзова (улица Тулебаева 187) и Музей археологии Казахстана Академии наук Казахстана (улица Шевченко 28).

Кроме того, в Алматы большой выбор активных развлечений. Любители активного отдыха зимой могут кататься на лыжах или коньках на высокогорном комплексе, летом отправляться в конные или велопоходы, сплавляться по горным рекам и заниматься параглайдингом.

Достопримечательности за пределами Алматы

Гости Алматы любят отдыхать не только в городе, но и за его пределами. На территории Алматинской области недалеко от города расположены множество интересных туристических мест:

- Поющие барханы – песчаные дюны, которые производят звук при некотором воздействии ветра. Размеры Поющего бархана составляют 3 км в длину и 150 метров в высоту. Рядом расположен северный бархан, высотой около 100 метров. Общая площадь барханов составляет 240 га. Поющий бархан расположен в южной центральной части национального парка «Алтын-Эмель» на правом берегу реки Или, между горными массивами Улькен (Большой) и Киши (Малый) Калкан, в 46 км от села Басши, примерно в 300 км от города Алматы.

- Чарынский каньон - памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 12 миллионов лет. Высота отвесных гор каньона достигает 150-300 метров. Каньон располагается в 195 км восточнее города Алматы, недалеко от границы с Китаем.

- Кольсайские озера – группа озер, расположенных в горах Тянь-Шань, которые славятся своим кристально чистой водой и бирюзовым цветом. Озера находятся в 10 км к северу от границы с Кыргызстаном в 330 км юго-восточнее Алматы на высоте порядка 1000 м, 2500 м, 2700 м над уровнем моря.

- Каинды - озеро Алматинской области Казахстана, популярное туристическое место в одном из ущелий Кунгей Алатау. Главная достопримечательность озера – ели, поднимающиеся прямо из воды.

- Высокогорные курорты «Ак булак», Oi-Qaragai», «Табаган».

- Петроглифы Танбалы – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно посмотреть на древние наскальные рисунки, сохранившиеся удивительно четко. Здесь в конце 1950-х годов было обнаружено святилище с большим количеством наскальных рисунков. Урочище Танбалы расположено в 170 км к северо-западу от Алматы в горах Анракай.

- Озеро Тузколь - горько-соленое озеро в Казахстане. Находится на левобережье верховий реки Чарын в Райымбексокм районе на юго-востоке Алматинской области. Питание осуществляется только за счёт подземных вод. Относится к бассейну реки Или. Расстояние от Алматы - 310 км.

- Долина Шалкоде – все лето здесь стоят юрты, в которых можно погостить, почувствовать настоящий степной колорит. Здесь пасутся козы, овцы, лошади. Расстояние от Алматы около 270 км.

- Плато Асы - благодаря своим природным и астроклиматическим условиям плато стало отличным местом для строительства обсерватории с одним из самых мощных телескопов в мире. Плато находится в Енбекшиказахском районе Алматинской области между ущельем Тургень и Бартогайским водохранилищем. Плато расположено в 70 километрах от Алматы.

- Озеро Иссык - озеро в Иссыкском ущелье Заилийского Алатау, примерно в 40 км восточнее Алматы, на юго-западе Енбекшиказахского района Алматинской области.

Мнение эксперта

«Сейчас растет туристический поток в Алматы, в целом в Казахстан. Рост идет со стороны китайского рынка, арабских стран, юго-восточной Азии. Все больше туристов начали посещать нашу страны после ослабления карантинных ограничений. Туристы в Алматы, как правило, приезжают на несколько дней. Популярностью у них пользуются туры в Алматиснкий регион с несколькими ночами на наших природных локациях, так как озера Кольсай, горячие источники в Чунджа. У нас есть разработанные программы, маршруты с посещением наших красивых природных локации, исторических мест, музеев. Организовываем для гостей экскурсии по городу, по нашим горнолыжным курортам, паркам. В среднем туристы в день тратят от 100 долларов, в эту сумму входит проживание, питание, экскурсионная программа, покупка различных сувениров», - говорит эксперт в области внутреннего туризма, директор туроператора SkyWay Асем Козбагарова.

Она добавила, что в Алматы туристы в основном посещают исторический центр города, ГЛК «Шымбулак», Кок-тобе, Центральный Государственный музей РК. Также они ездят в Алматинскую область, чтобы посмотреть Чарынский каньон, озера Кольсай, Иссык, ущелье Алма-Арасан, Тургеньские водопады, Чунджа, национальный парк «Алтын – Эмель».

В акимате Алматы сообщили, что средний чек за время пребывания внутреннего туриста составляет 500 долларов (около 5 дней), а средний чек иностранного туриста – 2200 долларов (около 4 дней),

«Это свидетельствует об экономическом росте с наибольшим мультипликативным эффектом, так как, деньги, потраченные туристами, отражаются в экономике города посредством налогов, сборов и заработных плат», - добавили в акимате.

По данным акимата, в городе также функционируют 10 специальных информационных точек, где турист может узнать всю необходимую информацию касаемо туристских маршрутов. В этих точках работают консультанты, которые помогут и предложат раздаточные материалы про город Алматы. На бесплатной основе туристам предлагаются туристские карты, путеводители, атласы горных маршрутов, брошюры туроператоров, анонсы культурно-массовых мероприятий и другие раздаточные материалы информационного характера.

«Сейчас туристам чаще всего советуют посетить горные местности, такие как горный курорт «Шымбулак» и высокогорный спортивный комплекс «Медеу», горные маршруты Пик Фурманова, Кок-Жайлау и т.д.», - отметили в ведомстве.



