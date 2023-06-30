Где отдохнут дети в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые кружки различной творческой направленности открывают в городских и сельских Домах культуры Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления культуры, архивов и документации, всего в Жамбылской области работают 197 Домов культуры и сельских клубов. В них действует 841 кружок, их посещают 10 318 человек.

«В прошлом 2022 году мы проанализировали деятельность объектов культуры, сельских клубов и выявили потребность в кружках и в кадрах. Не хватало 96 штатных единиц. В результате в восьми районах выделили 94 штатные единицы на должности руководителей кружков. На данный момент трудоустроено 77 специалистов, открыто 111 новых культурно-творческих кружков», - рассказал руководитель областного управления культуры, архивов и документации Ерлан Жунисбай.

Наибольшей популярностью у жамбылских школьников пользуются кружки робототехники, авиамоделирования, художественного дизайна, театрального искусства.

По словам руководителя ведомства, в Жамбылской области функционируют 510 объектов культуры, из них 183 цифровизированных информационных центров, открытых на базе библиотек.

«В 31 цифровизированном информационном центре обновлена материально-техническая база. В этом году из местного бюджета на строительство 14 новых объектов культуры выделено 1,4 млрд тенге. Из республиканского бюджета на строительство 7 объектов культуры в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» выделено 807,9 млн тенге. По итогам 2023 года ожидается ввод в эксплуатацию девяти объектов культуры, отремонтируют 21 объект», - отметил руководитель ведомства.

До 2027 года во всех сельских населенных пунктах Жамбылской области намерены построить новые объекты культуры, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

По информации областного управления образования, 201 046 учащихся 1-10 классов жамбылских школ завершили 2022 - 2023 учебный год. Для их летнего отдыха в Жамбылской области действуют 11 загородных оздоровительных лагерей, из которых четыре государственные, два доверительные и пять частных, работают городские детские пришкольные лагеря.