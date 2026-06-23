Где нельзя купаться в Алматы: установлено около 100 запрещающих знаков

В Алматы продолжается работа по обеспечению безопасности граждан на водоемах в период купального сезона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для предупреждения несчастных случаев на территории города установлено около 100 запрещающих знаков, а также нанесено 20 предупреждающих надписей на бетонных плитах каналов.

Как сообщил и.о. начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Даулет Бекмухамбетов, особое внимание уделяется профилактике происшествий и информированию населения о правилах безопасного поведения на воде.

— Летний период требует от каждого жителя повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности на воде. Особенно важно не оставлять детей без присмотра во время отдыха у водоемов, — отметил он на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в купальный сезон организована работа стационарного спасательного поста на озере Аэропортовское и двух спасательных постов на озере Сайран.

Кроме того, с 28 апреля сотрудники ДЧС совместно с полицией, Службой спасения и военнослужащими Национальной гвардии проводят профилактические рейды на водоемах города. В ходе мероприятий отдыхающим разъясняют правила безопасного поведения на воде и напоминают об ответственности за их нарушение.

Как отметил Даулет Бекмухамбетов, с начала 2026 года на водоемах Алматы не зарегистрировано ни одного случая гибели детей.

Спасатели напоминают жителям основные требования безопасности на водоемах:

— не купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»;

— не заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания;

— не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, скал и других необорудованных мест;

— не подавать ложные сигналы тревоги;

— не повреждать и не демонтировать знаки безопасности;

— не входить в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— не взбираться на буйки и знаки безопасности;

— не допускать нахождения детей в воде без сопровождения взрослых.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов РК рассказало, где в Казахстане больше всего загрязняют воздух и водоемы.

Напомним, 43 человека наказали за нарушение правил безопасности на водоемах Алматинской области.