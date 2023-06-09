Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Где нельзя кататься на арендных самокатах в Алматы

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 11:58
Где нельзя кататься на арендных самокатах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акиматом города Алматы совместно с кикшеринговыми компаниями введены ограничения зон передвижения арендных электросамокатов, передает МИА «Казинформ».

В акимате сообщили, что передвижение микромобильного транспорта запрещено в парках «Южный», 28 гвардейцев-панфиловцев, Культуры и отдыха и Первого Президента. Также запрет выставлен на территорию скверов «Северный» и перед КБТУ, в Ботаническом саду, на пешеходной зоне Арбата (по пр. Жибек жолы от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана) и Терренкуре.

Кроме того, на территории пешеходной зоны по ул. Панфилова и в сквере по ул. Макатаева между улицами Желтоксан и Чайковского введены ограничения скорости до 10 км/ч. При этом на всех указанных участках, также по ул. Тулебаева запрещена парковка электросамокатов.

Ограничения будут отражены в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды элеткросамокатов. Просим пользователей соблюдать правила, не ездить на большой скорости в местах скопления людей и не парковать самокаты в неположенных местах.


Алматы   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау