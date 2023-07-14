Где найти бесплатные курсы казахского языка в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мечтаете выучить казахский язык, но не знаете как? Желание изучать язык — похвально, но оно не всегда легко выполнимо. Особенно когда вы не знаете, с чего начать. В связи с этим специально для жителей столицы запущены бесплатные курсы изучения государственного языка для взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление по развитию языков и архивного дела акимата города Астаны и КГУ «Руханият» проводят бесплатные курсы по обучению казахского языка для взрослых. Зарегистрироваться на курсы могут горожане старше 18 лет.

Для этого необходимо направить данные участника, контактный телефон на электронную почту ryhaniat@gmail.com либо по адресу улица Кошкарбаева, 50. Информацию также можно получить на странице проекта в социальных сетях и на сайте ruhaniat.kz.

«В настоящее время занятия проводятся в офлайн-формате. У нас есть специальный класс для устных уроков. У нас есть утвержденный государственный стандарт организации бесплатных курсов казахского языка. Мы выполняем специализированные работы в соответствии с этим стандартом. Имеются различные государственные программы для взрослых. Мы утверждаем эти программы и проводим курс по ним. Отмечу, что мы не ограничиваемся одной методикой, это, в частности, зависит от преподавателя. У нас есть специальные учебники для студентов курса. На основе этих учебников каждый преподаватель обучает, используя свою методику, также важно учесть уровень знания слушателя курсов. От этих факторов исходит подход к каждому человеку, который желает обучиться казахскому языку», - сказала методист отдела развития языков и методических работ «Руханият» Айман Калдыбеккызы.

По словам спикера, организация языковых курсов осуществляется на основе закона «О языках в Республике Казахстан» и государственной программы по реализации языковой политики на 2020-2025 годы.

«По нашим планам на год, мы должны обучить 1500 человек. Курсы проводим 2 раза по четыре месяца в течение года. То есть, с февраля до мая, затем с августа до ноября включительно. Если в первой половине года у нас 800 слушателей, то во второй половине – 700. Еще стоит отметить, что один человек не может пройти курсы два раза за год. Мы не выдаем сертификаты во второй раз. Каждый человек после завершения курсов обязательно сдает итоговый экзамен. У нас есть программы по нормативам - произношение, аудирования, разговор и письменность. Согласно этим правилам, участнику, успешно сдавшему итоговый экзамен, выдается сертификат. Важно отметить, что желающий пройти курс, не может покинуть его на полпути. В обязательном порядке нужно завершить до конца. Но, если у него есть веские причины, такие как переезд, командировка и т.д., то обязательно нужно в письменном виде написать официальное заявление», - добавила Айман Калдыбеккызы.

По ее словам, среди участников курсов не только молодежь, но и горожане зрелого возраста. Курсы проходят жители города различных профессий. Многие приходят со стигмами, связанными с неудачным опытом изучения языка. Тренеры помогают им раскрыться и найти в себе внутренние ресурсы для развития лингвистических способностей.

Есть интересный факт о том, что казахский язык один из первых в мире, для которых была создана уникальная компьютерная азбука — казновица. Это связано с теми самыми 9 специфическими буквами, которые невозможно передать обычными шрифтами. Также, владея казахским языком, вы сможете понимать в той или иной степени турецкий, азербайджанский, кыргызский и другие языки соседних стран.

Удивительно, но факт: казахский язык вместе с русским среди первых использовался в космосе! Это связано с тем, что место приземления капсулы могло произойти не на «Байконуре», а в казахстанских степях. Чтобы космонавты могли легко найти общий язык с жителями той местности, их снабдили пакетом с данными, на котором написали: «Жолдастар! Мына пакеттi кiм тапса жакын жердегi жергiлiктi советке табыс етiлciн» («Товарищи! Кто найдет этот пакет, тот передаст его в ближайший местный совет»).