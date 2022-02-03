Где найдут работу высвобождаемые с Тенгиза атыраусцы, рассказали в областном акимате

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Где найдут работу высвобождаемые с Тенгиза атыраусцы рассказали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из крупнейших проектов страны – «Проект Будущего расширения» на месторождении Тенгиз стартовал в 2016 году. В соответствии с планом, любой проект имеет этапы начала и завершения. Сейчас строительно-монтажные работы завершены на 82%. В настоящее время там работают около 60 тысяч человек, из которых пять тысяч – иностранцы. А из числа казахстанских работников, задействованных в проекте, около 40% составляют атыраусцы.

В связи с завершением большей части строительно-монтажных работ на проекте, по данным ТШО, до конца 2022 года прогнозируется высвобождение примерно 39 тысяч человек, из которых 37 тысяч являются гражданами Казахстана. Из них около 40% - жители Атырауской области. Остальные приезжают на работу из других регионов Казахстана», - рассказали в пресс-службе акимата области.

Сообщив, что этот вопрос находится на постоянном контроле акимата области.

«С прошлого года проводится работа по обеспечению занятости высвобождаемых работников. В частности, ежемесячно организуются встречи с соответствующими органами – Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством энергетики, руководством компании ТШО. Происходит обмен информацией, отработка планов.

К примеру, по итогам 2021 года высвобождено с проекта 2 769 человек. Из них 1 228 – местные жители. Из названного количества атыраусцев 785 человек трудоустроены на постоянную работу, 19 переведены на другие проекты, два человека направлены на обучение. Еще 210 человек получают социальные выплаты. Остальные 212 человек сами устроились на другую работу. В первом квартале 2022 года прогнозируется высвобождение свыше 2 900 человек, из них 1 270 – жители Атырауской области. Проводится работа по охвату работой высвобождаемых граждан. Акимат Атырауской области со своей стороны в рамках реализации государственных программ («Еңбек», «ДКЗ», «ГПИИР», «ДКБ», «ПРР» и других) обеспечит работой около 12 тысяч человек. Наряду с этим, в рамках крупных инвестиционных проектов, реализуемых в области, в этом и следующем году, намечено трудоустройство почти девяти тысяч человек», - сообщает пресс-служба акимата Атырауской области.