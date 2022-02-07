Где находится криминальный авторитет по прозвищу «Дикий Арман»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Где содержится под стражей криминальный авторитет по прозвищу «Дикий Арман», рассказал на брифинге в СЦК начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соцсетях и мессенджерах распространяются различные предположения и ложная информация о том, что «Жумагельдиев был освобожден» или «его увезли в неизвестном направлении». Если в начале этого гражданина задерживали полицейские за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас официально сообщаю, что в отношении него расследуется дело о массовых беспорядках», - сказал Ризабек Ожаров.
Было отмечено, что в настоящее время специальные прокуроры объединили два уголовных дела и взяли под свое расследование.
«Жумагелдиев переведен в следственный изолятор КНБ», - уточнил Ризабек Ожаров.
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