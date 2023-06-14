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Где находился Юрий Ильин во время пожаров в области Абай

Автор:  
Серик Сабеков
14 Июня 2023, 12:54
Где находился Юрий Ильин во время пожаров в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по ЧС опровергли слухи о том, что экс-глава их ведомства Юрий Ильин возможно находился в ОАЭ, пока в области Абай разгорался лесной пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В видео, распространяемом в социальных сетях, озвучено, что экс-министр по ЧС Юрий Ильин находился возможно в Дубае, когда произошел пожар в области Абай. Однако это не соответствует действительности, так как 8-9 июня он совершил рабочий визит в Северо-Казахстанскую область. В первый день своего рабочего визита он посетил строящийся комплекс оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС, расположенный недалеко от областного центра, а также территорию строительства пожарного депо в микрорайоне Береке в Петропавловске. Во второй день он провел встречу с населением области», - сообщили в ведомстве.

В МЧС РК добавили, что министр прервал свою рабочую поездку в СКО в связи с пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара. Министр лично возглавил штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Ранее сообщалось, что Президент освободил Юрия Ильина от должности министра по ЧС. Он занимал ее с 2020 года.

В кулуарах Мажилиса, журналисты спросили у заместителя Генерального прокурора, будут ли допрошены экс-глава МЧС Юрий Ильин, министр экологии Зульфия Сулейменова, аким области Абай Нурлан Уранхаев и аким ВКО Даниал Ахметов. Он сообщил, что их действия изучаются в рамках расследования.


МЧС   Пожар в области Абай  
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