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Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год

25 Декабря 2018 12:00 102
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Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год

КАЗИНФОРМ. АЛМАТЫ - В преддверии самого сказочного праздника казахстанцы задумываются о том, где отметить Новый год. Какие заведения Алматы готовы к приему гостей, узнала корреспондент МИА «Казинформ». 

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Скоро долгожданный Новый год, и не секрет, что алматинцы хотели бы провести его «вкусно» и с небольшими затратами средств. Вкусная еда бывает не только в элитных ресторанах. В Алматы множество заведений с первоклассным персоналом, уютным интерьером и отличной кухней с демократичными ценами.

В Bar & Karaoke Voyage можно не только вкусно поесть, но и потанцевать, а еще поучаствовать в конкурсах. Гостям также предлагается VIP-кабинка с аппаратурой для караоке, где вы можете отдохнуть в компании своих друзей. В праздничные дни караоке бесплатное. Банкетный зал рассчитан на 150 человек.

Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год 
Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год 

Как отметил управляющий бара, при заказе горячих блюд действуют приятные бонусы и акции. И самое главное, гостям предоставляется 20% скидка на всю кухню, которая славится своими блюдами на любой вкус - европейскими и восточными. Заведение работает 24 часа семь дней в неделю, любителям танцев музыка играет до 5 часов утра.

Nargilia в Алматы - международная сеть кальянных заведений, в которых можно распробовать ароматные кальяны. Бар предлагает богатый выбор табаков из различных уголков земного шара, а также различные десерты и закуски. В лаундж-баре фирменный музыкальный стиль и необычный футуристический дизайн. Здесь можно приятно провести время, отдохнуть и окунуться в мир кальянного искусства.

Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год


Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год  

Основное направление ресторана GATO (аббревиатура фразы «get a taste of...») - перуанская кухня, состоящая из смешения культур противоположных берегов Тихого океана. В его основе свежая рыба, морепродукты, мясо, а к ним рис, овощи, крупы под острыми и паназиатскими соусами. Вечером заведение трансформируется в бар, в котором можно потанцевать под крутую музыку алматинских диджеев. 

Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год 
Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год 

ПЕЧЬ - ресторан для современных жителей со вкусом к жизни. Основа гастрономической кухни, собственно, печь, расписанная вручную. Большинство блюд готовятся именно в ней. Печь работает на дровах и электричестве, что позволяет добиться разного аромата и технологии при приготовлении блюд. В заведении можно уютно провести праздничной семейный бранч, посидеть с друзьями или встретить Новый год.

Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год 
Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год
Ресторан Elephant - это первое в Алматы круглосуточное заведение, работающее в формате free flow, когда блюда готовятся на глазах у посетителей и действует самообслуживание, которое значительно экономит время.


Где можно в Алматы «вкусно», но экономно встретить Новый год 

Уютная обстановка ресторанов, ароматные блюда и новогодние шоу-программы подарят незабываемое праздничное настроение каждому гостю.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Культура, общество,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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