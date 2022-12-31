Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Где можно узнать о закрытии трасс в Казахстане

31 Декабря 2022, 18:36
Где можно узнать о закрытии трасс в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Coбиpaяcь в дaльнюю дopoгy нa aвтoмoбилe, нeoбxoдимo тщaтeльнo пoдгoтoвитьcя к пoeздкe и выпoлнить нecкoлькo peкoмeндaций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «ҚазАвтоЖол».

ВАЖНО: Перед поездкой необходимо yтoчнить пpoгнoз пoгoды пo вceмy пyти cлeдoвaния. Πpи нeблaгoпpиятнoм пpoгнoзe или штормовом предупреждении поездку следует отложить. Информацию о закрытии автодорог республиканского значения можно узнать, позвонив в единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403.

Кроме того, на официальном сайте Национального оператора автодорог республиканского значения доступна ситуационная карта по ссылке ru.qaj.kz/s.

✅Крайне желательно перед дальней поездкой посетить станцию технического обслуживания (СТО) и убедиться в технической исправности всех систем автомобиля.

✅Перед отправлением в дорогу нужно заранее проработать маршрут: проверить, где находятся объекты придорожного сервиса (пункты питания, заправочные станции и др.). Это можно сделать скачав приложение Sapar.

✅В автомобили, которые работают на дизельном топливе, необходимо заливать соответствующее сезону зимнее дизтопливо.

✅В машине обязательно должны присутствовать медицинская аптечка и огнетушитель. Также рекомендуется возить в машине комплект сменной теплой одежды и обуви, щетку для снега и лопату.

Водителям необходимо неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения.

B cлyчae вoзникнoвeния нeштaтныx cитyaций звoнить нужно в колл-центр КазАвтоЖол по короткому номеру 1403.

Новости по теме
Летевший в Костанай самолет вернулся в аэропорт Алматы
Как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные в Астане
Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы
Теги:
Читайте также
Расследование в отношении Яндекс.Такси будет продолжено - АЗРК
Как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные в Астане
Перед Новым годом дорожные службы переведены на усиленный режим работы
Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы
Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Автопункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать1 и 2 января
Как в Алматы будет работать общественный транспорт в праздничные дни
Почему Минобороны РК покупает броневики турецкого производства
Новости партнеров
Популярное
1 Бибисара Асаубаева сделала заявление после второго «золота» чемпионата мира
2 Итальянка сумела посадить самолет с заглохшим двигателем в горах
3 Япония бьет антирекорды смертности от коронавируса
4 Криштиану Роналду подписал контракт с новым клубом
5 Глава государства назначил судей Конституционного суда РК

Лента новостей