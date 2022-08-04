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Где можно увидеть матч Лиги конференций АПОЭЛ - «Кызыл-Жар»
4 Августа 2022 08:12

Где можно увидеть матч Лиги конференций АПОЭЛ - «Кызыл-Жар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четверг, 4 августа, петропавловский «Кызыл-Жар» проведет первый матч против кипрского АПОЭЛа в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч АПОЭЛ — «Кызыл-Жар» пройдет в Никосии (Кипр), прямая трансляция начнется в 23:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Как сообщалось, во втором раунде «Кызыл-Жар» одержал сенсационную победу в противостоянии с хорватским «Осиеком» (3:2), а АПОЭЛ победил болгарский «Ботев» (2:0). После этого «Кызыл-Жар» провел матч группового этапа Кубка Казахстана, в котором потерпел поражение от «Акжайыка» (0:2). Что касается АПОЭЛа, то киприоты между вторым и третьим раундами Лиги конференций официальных матчей не играли.



Фото: sports.kz


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