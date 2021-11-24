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    15:00, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Где можно увидеть финальный матч Кубка Казахстана по футболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, какой телеканал покажет финальный матч Кубка Казахстана между «Кайратом» и «Шахтером». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Напомним, что матч состоится в ближайшее воскресенье, 28 ноября, на «Астана-Арене». Игра начнется в 20:30 по столичному времени и будет показана в прямом эфире телеканала QAZAQSTAN.

    В финал Кубка Казахстана вышли алматинский «Кайрат» и карагандинский «Шахтер».


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