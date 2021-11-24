Где можно увидеть финальный матч Кубка Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, какой телеканал покажет финальный матч Кубка Казахстана между «Кайратом» и «Шахтером». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Напомним, что матч состоится в ближайшее воскресенье, 28 ноября, на «Астана-Арене». Игра начнется в 20:30 по столичному времени и будет показана в прямом эфире телеканала QAZAQSTAN.

В финал Кубка Казахстана вышли алматинский «Кайрат» и карагандинский «Шахтер».