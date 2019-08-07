Где можно резать скот на Курбан-Айт в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате назвали разрешенные для забоя скота на Курбан-Айт места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Городским акиматом определены 7 мест для забоя скота – это ТД «METRO», рынок «Нурбереке», рынок «Жайлау», КХ «Шаушен», КХ «Темеш», рынок «Алтын Тага» и рынок «Улжан». На всех этих местах проводятся подготовительные работы, они соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям, с руководством данных точек уже проведены рейдовые и разъяснительные мероприятия», - сказал и.о. руководителя отдела по работе с религиозными объединениями, миссионерами, и теологическими учебными заведениями Адлет Толеутаев на пресс-конференции в акимате.

По его словам, в целях подготовки к празднику в мечети «Хазрет-Султан» совместно с руководством мечети был проведен семинар-тренинг для забойщиков скота, по разъяснению правил забоя скота в соответствии с законами Шариата и санитарными требованиями.

«Празднование Курбан-Айта начнется 11 августа с праздничных Айт-намазов во всех мечетях, с 7 часов утра. После проведения Айт-намазов, в городе начнутся обряды жертвоприношения – это мероприятие будет проходить с 11 по 13 августа 2019 года», - заключил спикер.