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    01:00, 01 Май 2021 | GMT +6

    Где можно провакцинироваться в выходные дни в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы представили график работы медицинских организаций города в выходные и праздничные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прививочные пункты в поликлиниках, подведомственных УОЗ, работают с 8.00 до 20.00 ежедневно. Вызовы пациентов на дому обслуживаются мобильными бригадами с 8.00 до 18.00. По 4 категории срочности вызовы обслуживаются в круглосуточном режиме. График работы медорганизаций на праздничные и выходные дни размещается на официальном сайте организации, а также на видном месте в регистратуре», - сообщили в управлении.

    Служба скорой медицинской помощи и стационары, подведомственные УОЗ Алматы, работают без праздников и выходных в круглосуточном режиме.

    С полным графиком работы прививочных пунктов в выходные и праздничные дни - 1, 2, 3 мая можно ознакомиться тут .




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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