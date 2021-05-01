Где можно провакцинироваться в выходные дни в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы представили график работы медицинских организаций города в выходные и праздничные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прививочные пункты в поликлиниках, подведомственных УОЗ, работают с 8.00 до 20.00 ежедневно. Вызовы пациентов на дому обслуживаются мобильными бригадами с 8.00 до 18.00. По 4 категории срочности вызовы обслуживаются в круглосуточном режиме. График работы медорганизаций на праздничные и выходные дни размещается на официальном сайте организации, а также на видном месте в регистратуре», - сообщили в управлении.

Служба скорой медицинской помощи и стационары, подведомственные УОЗ Алматы, работают без праздников и выходных в круглосуточном режиме.

С полным графиком работы прививочных пунктов в выходные и праздничные дни - 1, 2, 3 мая можно ознакомиться тут .







