Где можно посмотреть трансляцию боя Садриддина Ахмедова в андеркарде у Лемье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 8 декабря, казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (10-0, 9 КО) проведет свой 11-й бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выйдет на ринг в Монреале (Канада), в андеркарде вечера бокса Давид Лемье — Максим Бурсак. Соперником Ахмедова будет аргентинец Хосе Вильялобос (12-5-2, 7 КО). В Казахстане этот бой в прямом эфире покажет телеканал «Хабар». Начало в 07:00 по времени Нур-Султана.

Свой предыдущий бой Садриддин Ахмедов провел 25 октября: в седьмом раунде он победил отказом соперника мексиканца Джонни Наваррете (33-16-2, 15 КО). Хосе Вильялобос дрался 21 июня: единогласным решением по итогам шести раундов он выиграл у своего соотечественника Фернандо Батальи (12-35-3, 0 КО).