Где можно посмотреть матч КХЛ «Барыс» - «Металлург»

3 Января 2023, 09:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 января, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Металлург» начнется в 17:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport»

Ранее пресс-служба ХК «Барыс» опубликовала расписание матчей команды на январь.

Фото пресс-службы ХК «Барыс»





