Где можно посмотреть матч Казахстан - Словения на Евро-2022 по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня сборная Казахстана сыграет с командой Словении в своем стартовом матче на чемпионате Европы-2022 по футзалу в Нидерландах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Матч Казахстан - Словения пройдет в Гронингене начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на эту игру таковы: победа Казахстана — 1.37, ничья — 5.8, победа Словении — 5.6.
Также в группе В сборная Казахстана сыграет с Финляндией (в ночь с 24 на 25 января) и Италией (28 января). В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места.
На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в Словении, Казахстан занял четвертое место. Что же касается лучшего результата сборной Казахстана за всю историю выступлений на континентальном первенстве, то таковым является «бронза» на Евро-2016 в Сербии.
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