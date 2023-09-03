Где можно поохотиться в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области - 47 охотничьих угодий, из которых 42 закреплены для ведения охотничьего хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, охотничьим хозяйством занимаются 26 субъектов бизнеса.

Путевки выдают на охоту в хозяйствах «Смирновское», «Корнеевское», «Булаевское», «Бишкульское», «Мамлютское», «Тайыншинское», «Соколовское», «Кондратовское», «Красный кордон» и других. Полный список охотничьих хозяйств с контактными данными ответственных за выдачу разрешительного документа есть на сайте управления.

Стоимость охотничьих путевок на гуся, утку, лысуху, кулика, тетерева, куропатку и перепела - на период осенней охоты составляет от 15 до 40 тысяч тенге, разовая путевка на 3-5 дней - от семи тысяч тенге. На пушную дичь - лисица, заяц и корсак - от 15 до 40 тысяч тенге, на копытных - сибирская косуля и кабан - от 86 до 200 тысяч тенге.

Квота на текущий охотничий сезон, который продлится до 15 февраля 2024-го года, по области на лося составляет 22 особи, на сибирскую косулю – 1 423, кабана – 354, марала – 11, лисицу – 2 012, корсака – 373, речного бобра – 15, сурка – 679, ондатру – 870, зайца – 6 973, барсука – 477, гуся – 6 639, утку – 43 772, лысуху – 6 436, кулика – 557, тетерева – 820, куропатку – 853, перепела – 907 голов.

Сезон охоты на животных и птиц открывается в разное время. На сурка с 05 июня до залегания, на куликов - с 1 июля до 30 ноября, на перепела и голубей - с 20 августа по 30 ноября, при этом охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами на перепела возможна с 15 июля до отлета. Сезон охоты на гусей, уток, лысуху с последней субботы августа по 30 ноября, на куропаток - с первой субботы сентября по 30 ноября, на тетерева - с 15 сентября по 30 ноября. На барсука охота начнется с 1 сентября и продлится до 15 ноября, на енотовидную собаку - с 1 сентября до залегания, на кабана - с первой субботы сентября по 31 декабря, на самцов косули, марала, лося - с 15 июля, на самок и молодняк - с 15 сентября по 31 декабря, на речного бобра - с 15 сентября по 30 ноября, на ондатру - с 1 октября по 15 февраля, на корсака, лисицу и зайцев - с 1 ноября по 15 февраля, с собаками и ловчими хищными птицами - с 15 октября.

По данным областной территориальной инспекции лесного и животного мира, в прошлом году в регионе - в том числе на территории закрепленных охотничьих хозяйств, резервного фонда, заказников и Нацпарка «Кокшетау» - провели учет численности диких животных. Отмечается увеличение численности лосей, сибирской косули, кабана, лисицы, корсака, зайцев, горностая, барсука, голубя, перепела, тетерева, куропаток, уток, лысухи, гуся и кулика.

Меньше стало степного хорька, колонка, сурка и ондатры.

Наблюдаются колебания в численности асканийского оленя, марала, енотовидной собаки, рыси, ласки, американской норки, речного бобра и белки.

В регионе обитают животные и птицы, занесенные в Красную книгу РК: лесная куница, серый журавль, лебедь-кликун, журавль-красавка, стрепет, могильник, беркут, скопа, орлан-белохвост, филин, кудрявый пеликан. На пролете постоянно появляются белолобый гусь, краснозобая казарка, гусь-пискулька. Охота на них запрещена.

В инспекции напомнили, что нельзя допускать нарушений требований природоохранного законодательства. За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность с наказанием от крупных штрафов до лишения свободы.

В этом году на территории области уже зарегистрировали семь фактов грубого нарушения природоохранного законодательства. Предварительный ущерб, причиненный животному миру, превысил 72 млн тенге.