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    13:12, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Где можно получить вакцину в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султанf Сархат Бейсенова перечислила прививочные пункты в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе для обеспечения населения вакцинацией против COVID-19 продолжают работать более 100 прививочных кабинетов. На сегодня городскими поликлиниками города для доступности вакцинации населению дополнительно развернуто 9 прививочных пунктов», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

    В частности, на левом берегу в ТРЦ «Mega Silk Way», «Хан-Шатыр», «Керуен», «Азия Парк», «Сарыарка» и в комплексе «Абу-Даби Плаза». Также на правом берегу организованы прививочные пункты на территории двух торговых домов «Алем» и «Евразия-3», в ТЦ «Мечта». где соблюдены все санитарные нормы.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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