Где можно получить вакцину в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султанf Сархат Бейсенова перечислила прививочные пункты в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе для обеспечения населения вакцинацией против COVID-19 продолжают работать более 100 прививочных кабинетов. На сегодня городскими поликлиниками города для доступности вакцинации населению дополнительно развернуто 9 прививочных пунктов», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

В частности, на левом берегу в ТРЦ «Mega Silk Way», «Хан-Шатыр», «Керуен», «Азия Парк», «Сарыарка» и в комплексе «Абу-Даби Плаза». Также на правом берегу организованы прививочные пункты на территории двух торговых домов «Алем» и «Евразия-3», в ТЦ «Мечта». где соблюдены все санитарные нормы.



