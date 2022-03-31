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    10:25, 31 Март 2022 | GMT +6

    Где можно получить вакцину Pfizer в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вакцинация Pfizer будет проводиться во всех организациях первичной медико-социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, вакцинироваться Pfizer можно как при первичной вакцинации, так и при повторной вакцинации лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов.

    «Интервал между последней прививкой против коронавируса и повторным полным курсом вакцинации должен быть не менее трех месяцев. Выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд. Повторная вакцинация предполагает полный курс двумя компонентами, ревакцинация – одним. В случае если ревакцинация проведена вакциной Pfizer, то доза приравнивается к получению первого компонента. При этом интервал между дозами не должен превышать трех месяцев», - пояснили в управлении.

    В ведомстве добавили, что в регионе имеется достаточный запас вакцин для проведения иммунизации населения. В наличии имеются вакцины Sinopharm Vero Сell, Qazvac и Pfizer.

    В Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины получили 306 273 человека, полный курс вакцинации прошли 296 360 жителей региона. Вакциной Pfizer привились более 16,2 тысячи человек, из них 13,1 тысячи – подростки.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Регионы Казахстана
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