Где можно получить вакцину Pfizer в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В каких медорганизациях Алматинской области можно получить вакцину Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления здравоохранения Алматинской области, в город Талдыкорган первая партия вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech от коронавируса была поставлена 11 ноября. Специальным транспортом на склад, расположенный в областном центре крови, доставлено 46 800 доз этой вакцины.

«Управлением здравоохранения, прибывшая вакцина в оперативном порядке будет направлена в города и районы области. С 15 ноября будет доступна для вакцинации»,- отметили в управлении.

Прививать подлежащий контингент будут в медицинских организациях города и подростков в образовательных учреждениях после добровольного информированного согласия от прививаемого лица, либо его законных представителей.

На 1 этапе кампании вакцинации беременных женщин, кормящих мам и детей будут принимать участие территориальные медицинские организации первичной медико-санитарной помощи (поликлиники).

В управлении здравоохранения предоставили список медицинских организаций города, где будут прививать вакциной Comirnaty Pfizer/BioNTech:

Талдыкорганские городские поликлиники № 1, № 2.

Частные медицинские центры: ХАК, Нур-Авиценум.

17 центральных районных больниц.

Городские больницы г. Капшагай и г. Текели.

Районные больницы с. Каргалы, с. Шелек, п. Боралдай.

Поступившие дозы будут предназначены только для вакцинации беременных от 16 до 37 недель беременности, кормящих мам, а также детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Как известно, вакцина Pfizer, одобренная Всемирной Организацией Здравоохранения, была доставлена в страну. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech. На сегодняшний день ведутся работы по распределению по поликлиникам.