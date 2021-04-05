Где можно получить вакцину от КВИ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы представили список организаций, где можно получить вакцину против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В списке, представленном Управлением общественного здоровья Алматы 57 адресов, по которым можно получить вакцину от коронавируса. В основном это городские поликлиники, частные медцентры, также присутствуют ТРЦ.

Ранее руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев сообщил, что вакцинацию против коронавируса в Алматы ограничат на несколько дней. Новая партия вакцины, по его словам, поступит буквально через 3-4 дня.

Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять 250 тысяч доз вакцины.

В апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.

Также стало известно, в каких ТРЦ будут вакцинировать алматинцев.

Глава горздрава заверил, что Алматы готов к проведению массовой вакцинации.