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    10:38, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Где можно получить информацию о всеобщем налоговом декларировании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал о проводимой информационной работе касательно налогового декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На постоянной основе проводится широкомасштабная разъяснительная работа. Так, еженедельно в онлайн режиме проводятся разъяснения по вопросам всеобщего декларирования для центральных и местных исполнительных органов», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Аналогичная работа, по его словам, ведется территориальными органами госдоходов с населением и госорганами во всех регионах.

    «Посредством социальных сетей Instagram, Facebook, Telegram и YouTube проводятся прямые эфиры, размещаются видео ролики с детальными разъяснениями и инструкциями. Также, для разъяснений положений всеобщего декларирования действует Контакт центр», - перечислил министр.

    «На веб-портале КГД создан раздел «Всеобщее декларирование» где размещена необходимая информация и сборник ответов по наиболее часто задаваемым вопросам», - заключил глава Минфина.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Налоги Экономика
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