Где можно получить информацию о всеобщем налоговом декларировании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал о проводимой информационной работе касательно налогового декларирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На постоянной основе проводится широкомасштабная разъяснительная работа. Так, еженедельно в онлайн режиме проводятся разъяснения по вопросам всеобщего декларирования для центральных и местных исполнительных органов», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Аналогичная работа, по его словам, ведется территориальными органами госдоходов с населением и госорганами во всех регионах.

«Посредством социальных сетей Instagram, Facebook, Telegram и YouTube проводятся прямые эфиры, размещаются видео ролики с детальными разъяснениями и инструкциями. Также, для разъяснений положений всеобщего декларирования действует Контакт центр», - перечислил министр.

«На веб-портале КГД создан раздел «Всеобщее декларирование» где размещена необходимая информация и сборник ответов по наиболее часто задаваемым вопросам», - заключил глава Минфина.