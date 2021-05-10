Где можно отследить свою очередь на жилье в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов перечислил ресурсы, которые публикуют списки очередников на жилье в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с этим уже с прошлого года внедрена Единая республиканская электронная база очередников (далее – база очередников) которая будет передана АО «Отбасы банк». Целями базы очередников являются прозрачность, централизация, автоматизация процессов постановки, снятие с учета, инвентаризация списка очередников и распределение жилья. База очередников является интегрированной с 22 информационными системами (в том числе АДГС, МФ, МТСЗН, МЗ, МЮ, МЦРИАП, Государственной корпорацией и АО «ЖССБК»), сведения по которой находятся в прямой выгрузке на веб-портал «Электронного правительства», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В этой связи для граждан, состоящих в очереди, предусмотрена возможность прямого и свободного доступа к просмотру своей очередности на портале «электронного правительства» www.egov.kz.

«Кроме того, согласно статье 74 Закона «О жилищных отношениях», местные исполнительные органы района, города областного значения, города республиканского значения, столицы ежегодно в первом квартале публикуют раздельные списки учета нуждающихся и в течение десяти рабочих дней списки лиц, получивших жилище в периодических печатных изданиях, издаваемых на территории района, города областного значения, города республиканского значения, столицы, и на своих интернет-ресурсах», - отметил зампремьера.

«Более того, после передачи базы очередников в ведение АО «Отбасы банк», в целях обеспечения прозрачности получения жилья и отслеживания своей очереди, списки лиц, состоящих в базе очередников, а также получивших жилье будут ежемесячно публиковаться на интернет-ресурсе АО «Отбасы банк». В целом новые подходы в жилищной политике направлены на улучшение жилищных условий действительно нуждающихся граждан в жилье и позволят обеспечить адресность государственных мер поддержки для всех слоев населения», - заключил Е. Тугжанов.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о приоритетной очередности в вопросах очереди на жилье.