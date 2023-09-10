Где можно охотиться в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Природное разнообразие территории Жамбылской области впечатляет богатством флоры и фауны, живописными заповедными уголками. Регион имеет уникальные возможности для развития различных видов туризма – от историко-культурного, медицинско-оздоровительного, экстремального до экологического туризма, включающего охоту и рыбалку. О том, где и как можно поохотиться в Жамбылской области – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В регионе имеется большое разнообразие мест для любителей охоты. Охотников привлекают и богатые дичью и крупным зверем живописные горные ущелья в Жуалынском, Рыскуловском, Меркенском, Кордайском районах, и окруженные густыми зарослями камыша, в которых обитают волки и гнездятся водоплавающие птицы, водоемы в Байзакском. Жамбылском, Таласском районах, и степные просторы Сарысуского, Шуского, Мойынкумского районов.

«Осенний сезон охоты в Жамбылской области стартовал 3 сентября. По правилам охотиться можно только в разрешенных для этого охотничьих угодьях и только на разрешенные виды животных и птиц. На сегодняшний день в области насчитывается 50 охотничьих угодий. Из них 38 закреплено за природопользователями, субъектами малого и среднего бизнеса, различными ИП, ТОО и другими организациями», - рассказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области Нартай Егембердиев.

Охотхозяйства на закрепленной территории имеют свои егерские службы и ответственны за охрану животного мира своей территории, за его воспроизводство и законное использование, в том числе за любительскую охоту.

Природопользователи должны вести учет численности животных и птиц на своей территории, работать с охотниками, выдавая им разрешения на охоту и путевки. В их функции также входит пресечение фактов браконьерства. За пользование животным миром охотхозяйства производят государству платежи по ставкам, предусмотренным Налоговым Кодексом Республики Казахстан.

Таким образом, охотхозяйства выполняют свои функции, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

Сроки и объемы охоты в Жамбылской области

Для сохранения популяции животных и обеспечения благоприятных условий для их воспроизводства в Казахстане устанавливаются сроки весеннего и осеннего сезонов охоты по видам животных и птиц.

Как правило, территориальные подразделения инспекций лесного и охотничьего хозяйства принимают решения об открытии и переносе даты охоты, в зависимости от природно-климатических условий региона.

С 15 февраля 2023 года по 15 февраля 2024 года в жамбылском регионе выделена квота на пользование животным миром, то есть охота разрешена на 18 видов диких животных. В целом, как отметил Нартай Егембердиев, для охоты в регионе выделено 54 165 особей животных (в том числе на 9 352 зверя, 49 352 птицы).

Что касается сроков проведения охоты, то в Жамбылской области на ондатру можно охотиться с 1 октября по 15 февраля. Корсак, лисица, заяц (беляк, русак) - на эти виды животных охота с собаками охотничьих пород и ловчими хищными птицами разрешена с 1 ноября по 15 февраля.

На зайцев (толай) можно охотиться с 1 ноября по 31 января. На сурка - с 5 - 15 июня в зависимости от зоны до залегания, на перепелов, голубей, горлиц - с 20 августа по 30 ноября, на гусей и уток – с первой субботы сентября по 15 декабря, на куропаток с первой субботы сентября по 30 ноября.

Охота на барсука разрешена с 1 сентября по 15 декабря, на кабана - с первой субботы сентября по 31 декабря, на косуль и горных козлов - на самцов с 15 июля, на самок и молодняк с 15 сентября по 31 декабря, на гималайских уларов, кекликов - с 1 октября по 15 декабря.

Популярная в последнее время у жамбылских любителей охота на фазана с собаками охотничьих пород и ловчими птицами разрешена с 1 ноября по 31 декабря.

В числе пользующихся популярностью охотхозяйств в регионе - «Бугуткуль», «Домалакколь», «Сенгирбай», «Шуское», «Досбол», «Жиделинское», «Сулутор», «Меркенка» и другие.

Как разрешено охотиться

В Жамбылской области официально зарегистрировано порядка 6,5 тысячи охотников.

Как уточнили в областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства, охотиться можно только при наличии удостоверения охотника, предварительно уплатив государственную пошлину и поставив об этом отметку на соответствующий год.

Без удостоверения охотника невозможно получить в органах внутренних дел разрешение на приобретение и хранение охотничьего оружия и боеприпасов. Только при наличии всего этого можно обращаться в охотхозяйство, имея при себе разрешение на охоту, путевку субъекта охотничьего хозяйства, разрешение на право ношения охотничьего огнестрельного оружия.

Для получения удостоверения охотника необходимо сначала пройти обучение охотминимуму в соотвествующих организациях. Путевки на охоту можно приобрести во всех городских и районных обществах охотников и рыболовов, а также в представительствах охотпользователей. Необходимо зарегистрировать и участвующих в сафари собак и ловчих хищных птиц.

Что запрещено

Строгий запрет на охоту касается территорий природных заповедников и заказников, на которых обитают краснокнижные животные и птицы. Здесь во все времена года полностью и строжайше запрещены и охота, и рыбалка.

В Жамбылской области имеется семь особо охраняемых природных территорий, их общая площадь составляет более трех миллионов гектаров. Природные территории созданы для охраны биоресурсов - растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Это пять государственных природных заказников, часть Жусандалинской государственной заповедной зоны и часть государственного природного заповедника Аксу-Жабаглы. Не так давно создан природный заказник местного значения «Мерке». В природных заказниках проводится учет редких и исчезающих животных.

Так, на территории государственного природного комплексного заказника «Урочище «Бериккара» в Жуалынском районе, можно встретить архара, индийского дикобраза, райскую мухоловку. Андасайский государственный природный зоологический заказник расположен по правому берегу реки Шу в Мойынкумском районе, здесь богатый животный мир представлен архарами, куланами, джейранами, косулями, кабанами, зайцами, фазанами, куропатками.

Запрещено охотиться и на территориях охотхозяйств, не имеющих специальных лицензий. Запрет касается и территорий вблизи населенных пунктов и на полях, занятых сельхозкультурами.

Как отметили в областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства, нельзя охотиться на бобра, выдру, норку или ондатру с помощью огнестрельного оружия. За охоту с применением ночных прицелов, лазерных указателей, осветительных приборов, звуковых электрических устройств и приспособлений для бесшумной стрельбы законом предусмотрен штраф от пяти и выше месячных расчетных показателей, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Кроме того, в случае если егеря или госинспекторы лесного и охотничьего хозяйства обнаружат, что охотники замусорили охотничьи угодия бытовыми отходами, то могут оштрафовать нарушителей в административном порядке.

Дикий животный мир Жамбылской области

В природных заказниках на территории Жамбылской области обитают 17 видов животных, находящихся под угрозой уничтожения, занесенных в Красную книгу.

Ареал обитания этих редких животных и птиц известен, они находятся под охраной государства.

В числе обитающих в регионе краснокнижных животных - туркменский кулан, три вида архаров, джек-красотка, тяньшаньский бурый медведь, центральноазиатская рысь, снежный барс, каменная куница, перевязка, джейран, индийский дикобраз.

Из птиц к краснокнижным относятся черный аист, лебедь-кликун, дрофа, стрепет, чернобрюхий рябок, белобрюхий рябок.

Немного истории - саят

Как минимум, полторы тысячи лет на территории нынешней Жамбылской области практиковалась охота с ловчими птицами. Саят - один из самых древних видов охоты в Казахстане.

Об этом свидетельствуют артефакты, найденные археологами в ходе раскопок сакских курганов-могильников с захоронениями царей-правителей

вблизи поселка Акбулым, в восьми километрах от Тараза.

В 2012 году в ходе археологических раскопок курганов-могильников Жети-тобе археологическая экспедиция известного казахстанского археолога, академика НАН РК Карла Байпакова нашла останки погребенного человека, рядом с которым располагались останки хищных охотничьих птиц. Возраст этих захоронений историки датируют примерно VI - VII веками.

Оказалось, что 25 курганов Жети-тобе, протянувшихся на полтора километра с северо-востока на юго-запад, являются могилами царей сакских племен. Рядом с правителями захоронены и их любимцы - ловчие птицы.

Уже в древности саят - охота с ловчими птицами была излюбленным царским развлечением.

В дикой природе Жамбылской области и сегодня встречается множество пернатых хищников - соколы-балобаны, беркуты, ястребы-тетеревятники. А в наши дни саятшылық общедоступное занятие и уже не носит промысловый характер, а стало захватывающим спортивным зрелищем, привлекающим множество зрителей. В регионе регулярно проводятся соревнования беркутчи.

Жамбылские охотники с ловчими птицами сегодня известны в стране благодаря своим успехам на республиканских и международных состязаниях. Чемпионаты по саятшылық регулярно проводятся на ипподроме села Бектобе Жамбылского района.

Заниматься охотой с ловчими птицами сегодня может уже рядовой гражданин. В Жамбылской области есть несколько школ беркутчи. В детско-юношеской спортивной школе села Аса Жамбылского района в 2013 году открылась спортивная секция кусбеги.