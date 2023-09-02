Где можно охотиться в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отстрел гусей, уток, лысух и барсуков уже разрешен, в ближайшие дни откроется охота на куропатку и кабана, передает МИА «Казинформ»



Осенне-зимний сезон охоты начался с последней субботы августа. В Павлодарской области лимит на добычу диких животных и птиц утвержден и составляет около 50 тысяч особей. Больше половины этого количества – утки.

Также во время осеннего сезона охоты на территории региона разрешено отстрелить больше пяти тысяч зайцев, 2,4 тысячи лысух, почти две тысячи гусей, 1770 сурков, 1554 куропатки, 434 лисицы, 360 тетеревов, 180 барсуков, 167 косуль, 143 корсака и 14 кабанов.

С 26 августа по 30 ноября на территории Павлодарской области разрешена охота на гуся, утку и лысуху. С 1 сентября по 15 ноября - на барсука. Со 2 сентября по 31 декабря - на кабана. С 15 сентября по 30 ноября - на тетерева.

С 15 сентября открывается сезон охоты на копытных животных, в частности - на сибирскую косулю. Охотиться на косуль разрешено только в присутствии егеря, иначе вам грозит внушительный штраф. С 1 ноября по 15 февраля 2024 года в Павлодарской области можно будет охотиться на зайца, корсака и лисицу.

«В этом году в правила охоты внесены некоторые изменения и дополнения. Теперь охотиться с огнестрельным оружием разрешено только с 21 года, без применения огнестрельного оружия - с 14 лет», - сообщил Руслан Тулепбаев, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Для спортивной и любительской охоты требуется получить разрешительные документы: удостоверение охотника, разрешение на пользование животным миром или путевку в охотхозяйство, разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. При охоте с ловчими хищными птицами - паспорт ловчей птицы. Средняя стоимость сезонной путевки составляет 14 тысяч тенге. Охотиться в нетрезвом состоянии строго запрещено.

На сегодняшний день в Павлодарской области для охоты будут доступны 25 охотничьих угодий из 38.

В Актогайском районы открыты для охотхозяйства «Разумовское» и «Ивановское», в Железинском – «Зеленая роща», «Захаровское», «Озерное», в Баянаульском – «Южное», «Баянаульское», «Узынбулак», «Жана Жол», в Майском – «Майское», в Павлодарском «Ольгинка», «Зангар», «Маралды», в районе Аксу – «Аксу» и «Бестау», в районе Экибастуза – «Зеленая роща», «Экибатузское», в районе Теренколь – «Трофимовское», «Львовоское», «Каширское», в Иртышском районе – «Панфиловское», «Иртышское», «Селеты», «Кызылкак», «Жарбулак».

Охота официально закрыта в 13 охотхозяйствах, относящихся к резервному фонду. Это «Березовское» - в Железинском, «Иртышское» и «Джамбульское» - в Актогайском, «Майкаинское» - в Баянаульском районах. Отстрел диких животных и птиц не разрешен в охотхозяйствах «Кызылжар» в Аксу и «Бозшколь» в Экибастузе.

Полностью закрыты охотхозяйства района Аккулы, Щербактинского и Успенского районов. При этом в двух охотничьих угодьях - «Черноречное» Павлодарского района и «Лозовское» Успенского района - осенне-зимняя охота закрыта в связи с тем, что охотпользователи своевременно не произвели учет животных и не получили квоты.

На особо охраняемых природных территориях охота тоже под запретом. Ни в пойме, ни в резервате «Ертiс орманы», ни в Баянаульском нацпарке охотиться категорически нельзя.

«Охота запрещена на территории госзаказника «Кызыл-Тау», Баянаульского государственного национального природного парка, государственного лесного природного резервата «Ертiс орманы», в пойме Иртыша, на территории резервного фонда охотничьих угодий, на землях промышленности, транспорта, связи, обороны, на землях, занятых сельскохозяйственными культурами до окончания уборки урожая, на землях населенных пунктов, а также – на прилегающих к ним территориях на расстоянии, не обеспечивающем безопасность применения охотничьего огнестрельного оружия», - прокомментировали в территориальной инспекции лесного и животного мира.

В Павлодаре путевки реализуют в нескольких точках: в «Павлодарском обществе охотников и рыболовов» на Толстого, 24, в оружейном доме Сайга по адресу Бектурова, 115. Путёвки можно приобрести у егерей. При этом с картами охотхозяйств, где указаны их границы, любители охоты могут ознакомиться при приобретении путевки или в офисе территориальной инспекции.

На сегодняшний день, по закону, казахстанцам запрещено охотиться на животных, находящихся в бедственном и беспомощном положении. К примеру - спасающихся от пожара, при переправе через водоемы, в гололед, истощенных от бескормицы, отсиживающихся на полыньях водоплавающих птиц. Запрещено охотиться из машины, со снегохода или мотоцикла, с маломерных судов с включенным двигателем, с использованием приборов ночного видения.

Нельзя отстреливать больше животных и птиц, чем указано в вашем разрешении или путевке. Без специального разрешения (на территории охотхозяйства, имея при себе путёвку и соответствующие документы) разрешено отстреливать только большого баклана, ворон, сорок и грачей.

«При добыче меченых - окольцованных или чипированных животных, - кольцо, микрочипы и другие метки должны быть предоставлены субъектам охотничьего хозяйства, либо в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира с указанием места добычи таких животных», - отметил Руслан Тулепбаев.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира предупреждают: во время сезона охоты будет усилено патрулирование охотничьих угодий. За незаконную добычу животных установлена административная и уголовная ответственность.