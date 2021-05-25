Где можно купаться в Алматы, рассказали спасатели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн-брифинга Региональной службы коммуникаций заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы полковник Ерлан Алибеков призвал горожан соблюдать правила безопасного поведения на воде и не купаться в неустановленных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в городе Алматы имеется только четыре разрешенных места для купания. При этом в черте мегаполиса протекает 28 малых рек и располагается 26 водоемов.

По словам Ерлана Алибекова, купание на «диких» пляжах может привести к непредсказуемым последствиям. Полковник обратился к родителям с просьбой обратить внимание на безопасность детей в период летних каникул.

Спикер отметил, что практически каждый год на водоемах Алматы гибнут люди. Этот год не исключение, уже зарегистрирован один летальный случай на воде. По мнению Ерлана Алибекова, опыт и наблюдение показывают, что несчастные случаи происходят именно из-за нарушения правил безопаасности.

«В прошлом году, благодаря проведенным профилактическим мероприятиям, гибель людей на воде не зафиксирована, однако на озере Сайран спасателями были спасены четыре человека», - сообщил Ерлан Алибеков.

В Алматы имеется четыре разрешенных места для купания:

1. Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева - Роща Баума;

2. Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева - зона отдыха «Гульдер»;

3. Озеро Сайран - 300 метров в южном направлении от улицы Толе би;

4. Озеро Сайран - 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса.

При этом в настоящее время в БАКе им. Д. Кунаева вода отсутствует, заполнение в текущем году не планируется. На озере Сайран заполнение водой планируется начать с сегодняшнего дня (25 мая). Там будет выставлен сезонный пост Службы спасения города Алматы. На Аэропортовском озере уже функционирует стационарный водно-спасательный пост.

В ходе онлайн-брифинга Е. Алибеков сообщил, что сотрудники ДЧС совместно с акиматами районов установили 58 знако в в запрещенных для купания местах. А на озере Сайран размещен билборд «О мерах безопасности и правилах безопасности на воде».

Купаться запрещено не только на неустановленных водоемах, но и в горных реках. Спасатель напомнил о случае 2017 года, когда в районе Бутаковки погибла девочка, оставшаяся без присмотра взрослых.

В ДЧС сообщили, что этим летом ежедневно на водоемах Алматы будут дежурить спасатели, сотрудники водно-спасательного отряда, полицейские и военнослужащие части №5571 «Оңтустік» Национальной гвардии РК.

В выходные эта работа будет проходить в усиленном режиме. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. К примеру, в прошлом году за купание в неустановленных местах оштрафовали шесть человек.

Полковник Алибеков привел несколько рекомендаций, которые следует соблюдать, находясь у водоемов.

«Купайтесь только в разрешенных местах, не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения. Если вы купаетесь в разрешенном месте, не заходите в воду выше пояса. Не оставляйте детей без присмотра. Не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов. Не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии», - призывает заместитель начальника ДЧС Алматы.

Соблюдая эти нехитрые требования, вы сохраните жизнь и здоровье себе и своим близким. Напомним, что единый телефон службы спасения – «112».



