Где могут пройти бесплатную реабилитацию после коронавируса жители Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Карагандинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут пройти медицинскую реабилитацию как в специализированных центрах, так и в 14 поликлиниках региона. В том числе, в Городском центре первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ноябре прошлого года центр открыл новый филиал отделения для реабилитации. За три месяца в нем прошли восстановительное лечение около 50 пациентов.
Одной из пациенток реабилитационного отделения ГЦ ПМСП стала Шолпан Газалиева. У женщины было 67% поражения легких. После болезни – сильная слабость.
«Сразу после лечения меня направили на реабилитацию. В комплексе прохожу дыхательную гимнастику, массаж грудной клетки, биоптрон, электрофорез, ингаляции. Слабость сохраняется и сейчас, но это несоизмеримо с тем, что было. Состояние улучшилось. Реабилитация, несомненно, нужна», – считает Шолпан Газалиева.
Направление на реабилитацию пациенты могут получить у терапевта или врача общей практики. Программу реабилитации в зависимости от симптомов составляет врач-реабилитолог. В список процедур могут входить дыхательная гимнастика, массажи, физиопроцедуры.
«К примеру, световое лечение «биоптрон» назначается, чтобы снять спазм мышц и подготовить пациента к массажу. Массаж грудной клетки – для того, чтобы улучшить кровообращение и отхождение остаточной мокроты. Ежедневно пациент получает около четырех-пяти процедур. Реабилитация составляет в совокупности 10 дней», – рассказала врач-реабилитолог Асель Мусаепова.
Медицинская реабилитация входит в пакет ОСМС и для застрахованных граждан бесплатна.
«На 2022 год на реабилитацию после КВИ фонд медстрахования планирует направить 118,8 млн тенге. В случае востребованности этого вида помощи у населения финансирование в течение года может быть увеличено. В целом, на реабилитацию, в том числе детей, неврологического, травматолого-ортопедического и кардиологического профилей, в Карагандинской области запланировано 5,4 млн тенге», – сообщил директор карагандинского филиала фонда Фазыл Копобаев.
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