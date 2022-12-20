Где могут подработать казахстанцы в канун Нового года

20 Декабря 2022, 15:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В среднем казахстанцы тратят от 20 до 100 тысяч тенге на подготовку новогоднего стола, не считая подарки и досуг. Если суммировать все расходы, может выйти сумма, превышающая среднюю зарплату в Казахстане. Поэтому, подработки как никогда актуальны в предпраздничное время. Информация об этом опубликована на сайте HeadHunter, передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день, по данным hh.kz, в Казахстане открыто более 3,5 тысяч вакансий с предложениями, которые можно комбинировать с основной работой. Это может быть временная работа по вечерам или выходным, а может быть просто разовое задание. Большая часть (49 %) от всех вакансий приходится на Алматы, 25 % на Астану. Стоит отметить, что 6 % вакансий доступны для людей с инвалидностью.

В основном подработку предлагают частные образовательные учреждения, компании из сферы розничной торговли и IT. Что важно, эти работодатели не предъявляют высоких требований к квалификации. Больше половины таких вакансий либо не требуют опыта работы, либо требуют минимальный.

Самая большая вероятность дополнительного заработка перед новым годом у учителей и преподавателей — здесь 365 предложений с возможностью работать в свободное время. На втором месте операторы call-центра (281 предложений), далее менеджеры по продажам (275 предложений) и продавцы-консультанты (180 предложений).

Зарплаты от 800 тысяч тенге за подработку готовы платить менеджерам по продажам, личным водителям, программистам, разработчикам и агентам по недвижимости. Самую высокооплачиваемую предновогоднюю подработку предлагают разработчику мобильных приложений для iOS с опытом разработки от двух лет – 1 млн 125 тысяч тенге.