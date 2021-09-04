Где могут охотиться жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 4 сентября открывается осенний сезон охоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в этом году охотиться можно на территории 41 охотничьего хозяйства: Булаевское, Смирновское, Бишкульское, Чкаловское, Мамлютское-2, Мамлютское, Тайыншинское, Корнеевское, Черкасское, Рузаевское, Жамбылское-2, Жамбылское, Орлиногорское, Айыртауское, Сергеевское, Соколовское, Пригородное, Есильское, Кондратовское, Октябрьское, Горьковское, Советское, Гусиное, Дружба, Ломоносовское, Красный Кордон, Бурлукское, Тимирязевское, Волково, Каменнобродское, Чистопольское, Стерх, Менгисерское, Теке, Возвышенское, Красноармейское, Городецкое, Кулыкольское, Силетытениз, Уваковское и Акжарское. Общая площадь охотхозяйств составляет более 7 млн га. Квота на сезон: 5,7 тысячи гусей, 45,8 тысячи уток, 7,4 тысячи лысух, около 625 куликов, 853 тетерева и 777 куропаток.

«Чаще всего охотники допускают такие нарушения как, неотметка в путевке добытой дичи по окончании охоты, добыча трофеев сверх указанного в путевке лимита, производство охоты без охотничьего билета, с огнестрельным оружием без разрешения органов внутренних дел на право его хранения и использования, без путевки субъекта охотничьего хозяйства. Минимальный штраф за нарушение правил охоты составляет 5 МРП, или 14,5 тысячи тенге. За незаконную добычу гуся, утки или лысухи нерадивому охотнику, помимо штрафа, придется заплатить ущерб, как минимум, по 21 878 тенге за каждую незаконно добытую особь», - сообщили в инспекции.

Охота на лося, кабана и марала тоже разрешена с 4 сентября, на сибирскую косулю - с 20 сентября. На самцов сибирской косули охота разрешена с 1 августа. В инспекции напомнили, что добыча копытных животных производится в присутствии егеря охотничьего хозяйства. За незаконную добычу косули или кабана сумма иска за причиненный животному миру ущерб составит от 729 тысяч до одного млн тенге.