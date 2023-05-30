Где летом могут отдохнуть дети в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Вот-вот завершится учебный год и перед многими родителями встает вопрос: «Как организовать отдых или досуг своего ребенка в период летних каникул?». Чтобы облегчить решение вопроса родителям, корреспондент МИА «Казинформ» собрал имеющиеся платные и бесплатные варианты летнего отдыха для юных костанайцев.

По предварительным данным областного управления образования, летним отдыхом планируется охватить более 106 тысяч детей. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 556,6 млн тенге.

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Отдых и оздоровление детей в летний период является важным элементом в общем развитии, как умственном, так и физическом. Долгожданные каникулы дети ждут с нетерпением, а родители желают своему чаду, конечно же, интересного, и в то же время, плодотворного отдыха.

Ввиду малой численности загородных баз отдыха в регионе, с 5 июня во всех организациях образования области будут функционировать 847 пришкольных лагеря. Так, у школьников Костаная, к примеру, есть возможность продолжить учебу, но уже в облегченной игровой форме в пришкольных лагерях и закрепить полученные знания. Обычно смена длится около двух недель (вместе с выходными) и ребенок находится здесь полдня. Родителям нужно только позаботиться об оплате за питание (завтрак и обед в лагере), что обойдется в среднем в 8 тысяч тенге. Аналогичные пришкольные лагеря будут работать во всех районах Костанайской области.

Будут функционировать в регионе и палаточные лагеря. По данным областного управления образования, их в регионе – 86. Это, в том числе юрточные, спортивные, краеведческие, в которых отдыхом планируется охватить свыше 83 тысяч детей. Такие лагеря есть почти в каждом районе Костанайской области.

В целях создания условий для непрерывного развития детей в летний сезон планируется также работа 207 языковых, 190 дебатных площадок, 208 школ актива лидеров, 77 летних школ олимпийского резерва, 843 творческих кружка и студии, 37 дворовых клубов, 494 трудовых отрядов и бригад по озеленению с общим охватом более 99 тысяч, или 93,3% детей. ИХ посещение для всех желающих – бесплатное. Подробнее об их функционировании детям и родителям можно узнать в своей школе или городском/ районном отделе образования. В целях развития детско-юношеского туризма 12 000 детей будут охвачены туристко-краеведческими маршрутами, экспедициями.

Кому отдых бесплатно?

Бесплатный отдых предусмотрен для оздоровления детей из социально-незащищенной категории. В этом году из городского бюджета приобретено 225 путевок на общую сумму 10 млн 541 тыс. тенге в загородный лагерь «Чайка». Стоимость одной путевки составляет 46 тыс. тенге. Также для детей из социально-незащищенной категории, посещающих летние профильные площадки, предусмотрено бесплатное горячее питание. В этом году им охватят 678 детей на сумму порядка 5 млн тенге. (

По данным управления образования акимата области, из 8 государственных лагерей в 3 (это база отдыха им. Бакирова, «Лесная сказка» и «Алтынгуль») будут отдыхать 413 воспитанников интернатных организаций для детей-сирот.

За счет средств Фонда всебуча отдохнут более 8 тысяч детей из социально-уязвимых категорий семей. На эти цели выделено 142,5 млн тенге. В эту сумму входит как стоимость путевки, так и горячее питание.

По государственному социальному заказу запланировано оздоровление 259 особенных детей с сопровождающими в реабилитационном центре «Хатико» ОФ «Перекресток».

Тем, кому загородный лагерный отдых не по карману, в областном центре, к примеру, в летний период при 36 школах города будут функционировать 292 бесплатные профильные площадки с охватом 26 687 учащихся с 1 по 10 классы или 83%.

Это экологические площадки, читающая школа, языковые школы, дебатные лагеря, краеведческие площадки, школа «Жас Улан и «Жас Кыран».

Также в Костанае будут работать 320 кружков по интересам с охватом более 20 тыс. детей и 198 спортивных секций с охватом 6 431 ребенок. Еще более 5 тысяч смогут занять себя летом при Дворовых клубах, которых в городе– 21.

При дворовых клубах города будет функционировать 58 кружков и 19 спортивных секций с охватом 5 466 детей, в городской музыкальной школе 16 кружков, где будет обучаться 636 детей, а в художественную школу смогут посещать 620 детей, где им на выбор будет предоставлено 37 кружков.

Еще порядка 5 тысяч городских школьников в летний период продолжат бесплатно заниматься в областных спортивных школах (ДЮСШ).

Подальше от городской суеты

Настоящим подарком для любого ребенка станет путевка в загородный лагерь, поближе к чистому воздуху, природе, и подальше от городской суеты.

В среднем, стоимость путевки в загородный лагерь в Костанайской области – около 30 тысяч тенге. В этом году отдыхом детей готовы обеспечить 10 детских лагерей, 8 из которых – государственные, 2- частные. Сейчас в них ведутся подготовительные работы к приему детей.

К слову, в этом году начнет вновь принимать детей спортивно-оздоровительный лагерь «Алый Парус» в Лисаковске. После трехлетней реконструкции он сможет охватить отдыхом 480 детей в 4 смены. Через ремонт в этом году также прошли три других лагеря - «Алый парус», «Чайка» и «Орленок». И все они уже готовятся принимать юных костанайцев. Все за летний период за 4 смены отдыхом и оздоровлением планируется охватить около 8000 детей.