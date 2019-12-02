Где купить продукты из Стабфонда в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении предпринимательства и туризма Северо-Казахстанской области рассказали, какую продукцию и по каким ценам реализуют из Стабфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, из областного стабилизационного фонда продовольственных товаров в торговые точки поступает гречка, подсолнечное масло, картофель, морковь, лук, капуста, мука и макароны.

По данным управления гречку весовую реализуют по 130 тенге за килограмм, фасованную в пачки по 800 гр – по 180 тенге. Литр подсолнечного масла «Заречное» стоит 370 тенге за литр. Розничная цена картофеля 65 тенге за килограмм, моркови – 85 тенге, репчатого лука – 66 тенге, капусты 85 тенге. Двухкилограммовая упаковка пшеничной муки «DEZ» первого сорта стоит 253 тенге, пачки муки «Тамерлан» весом 1,8 кг – не выше 261 тенге. Весовые макароны из Стабфонда реализуют по цене не выше 192 тенге за килограмм.

В управлении сообщили, что точки продаж этой продукции расположены в Петропавловске на коммунальном рынке, на рынке рядом с торговым домом «Корона», в торгово-рыночном комплексе «Тайга» и в супермаркетах «Семейный», «Северный», «Айсберг» и «Пирамида».

Что касается стоимости яиц, то в ведомстве пояснили, как формируется на них цена и почему стоимость значительно отличается.

«Для стабилизации цен на яйцо акиматом области заключен меморандум с птицефабриками и торговыми объектами. По условиям меморандума, реализация осуществляется по фиксированным сниженным ценам. Птицефабрики ежемесячно поставляют в розничную торговую сеть 3 тысячи коробок яиц. Розничная цена десятка яиц 1-ой категории составляет 190 тенге. Меморандумом охвачено 48 точек областного центра», - проинформировали в управлении.

По более высоким ценам продают яйца в торговых точках, которые не входят в меморандум. Нужно учитывать и то, что ценообразование зависит от категории яиц и упаковки.

Напомним, ранее местные власти заверили, что цена на социальный хлеб будет сохраняться до урожая следующего года. Аким области Кумар Аксакалов проверяет, как работают районные акимы по сдерживанию цен на социально-значимые продукты.