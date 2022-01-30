Где, когда и во сколько сборная Казахстана сыграет четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь с 31 января на 1 февраля сборная Казахстана по футзалу проведет свой четвертьфинальный матч на чемпионате Европы-2022 против команды Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч Казахстан — Украина пройдет в Амстердаме начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, на групповом этапе сборная Казахстана сыграла вничью со Словенией (4:4), а затем разгромила Финляндию (6:2) и Италию (4:1). Сборная Украины разгромила Сербию (6:1) и проиграла Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), однако трех очков ей хватило для выхода из группы.

Ранее сообщалось, что Казахстан обыграл Италию и вышел в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу.



