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    07:19, 03 Июнь 2023 | GMT +6

    Где казахстанцы смогут увидеть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов

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    Фото: Sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские любители футбола смогут в прямом эфире увидеть финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч «Манчестер Сити» — «Интер» состоится в ночь с 10 на 11 июня в Стамбуле (Турция). В Казахстане прямую трансляцию этой игры организуют телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 00:50 по астанинскому времени.

    До этого «Манчестер Сити» и «Интер» между собой в официальных матчах не встречались.


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