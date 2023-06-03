Где казахстанцы смогут увидеть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские любители футбола смогут в прямом эфире увидеть финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч «Манчестер Сити» — «Интер» состоится в ночь с 10 на 11 июня в Стамбуле (Турция). В Казахстане прямую трансляцию этой игры организуют телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 00:50 по астанинскому времени.

До этого «Манчестер Сити» и «Интер» между собой в официальных матчах не встречались.