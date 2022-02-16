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Где казахстанцы могут использовать цифровые документы

16 Февраля 2022 19:18
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Где казахстанцы могут использовать цифровые документы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О смартфонизации государственных услуг, об использовании цифровых документов – в эфире программы «Цифровой Казахстан» на телеканале «Хабар 24» рассказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В прошлом году казахстанцы через eGov получили более 50 млн государственных услуг. В АО «НИТ» отмечают, что из года в год эта цифра растет. К слову, компания «Национальные информационные технологии» отвечает за работу электронного правительства. В 2022 году разработчики АО «НИТ» нацелены на перевод большего количества услуг в мобильные телефоны граждан.

«В 2022 году намерены сфокусироваться на смартфонизации государственных услуг. Это было также озвучено Президентом страны. Все мы понимаем, что сейчас использование ноутбуков, компьютеров уходит в прошлое. Все граждане используют мобильные приложения, телефоны. Это стало более популярным благодаря развитию финансового сектора», - отметил глава АО «НИТ».

150 тысяч сервисов сейчас доступны с помощью смартфона. Отметим, что сейчас благодаря цифровизации государственных услуг, в том числе и документов, перед вылетом в другой город или страну вместо бумажного паспорта можно показать электронный.

«Сейчас с цифровыми документами можно летать на самолете. В течение 2021 года мы подключали все аэропорты страны. Можно ездить в поездах по ним, посещать банки второго уровня. Буквально недавно были внесены изменения в нормативно-правовые акты. Также при обмене валюты можно использовать цифровые документы. Мы постоянно расширяем этот список», - пояснил Ростислав Коняшкин.

По словам разработчиков eGovmobile, уже насчитывается более 6,5 млн пользователей цифровых документов. С февраля 2019 года цифровыми документами воспользовались более 32 млн раз, более 20 тысяч раз казахстанцы воспользовались при перелете в аэропортах.


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#Другие государственные органы   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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