Где казахстанцам смотреть трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Пекине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 февраля в Пекине пройдет торжественная церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Церемония открытия Олимпиады пройдет на Национальном стадионе «Птичье гнездо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В Казахстане прямая трансляция этого мероприятия будет организована тремя телеканалами – «Хабар», «Qazsport» и «Qazaqstan». Она начнется в 17:55 по времени Нур-Султана.
Знаменосцами на церемонии открытия у Казахстана будут шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего спортсмены разыграют 109 комплектов медалей. Сборная Казахстана на этих соревнованиях представлена 34 атлетами.
Добавим, что отечественные спортсмены стартовали на Олимпиаде 3 февраля – выступили фристайлисты. По итогам первой квалификации у мужчин и женщин в могуле никто из казахстанцев не смог пройти в финал с первой попытки (вторая квалификация пройдет 5 и 6 февраля). 4 февраля в графике соревнований выступлений с участием казахстанских спортсменов не запланировано.
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