Где, как и какую медреабилитацию могут получить дети в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Где, как и какую медицинскую реабилитацию могут получить дети, разъяснили в пресс-службе столичного филиала Фонда социального медицинского страхования. Об этом передает МИА «Казинформ».

«С каждым годом растет возможность получить медицинские реабилитационные услуги. Растет количество как медицинских аппаратов, так и способов лечения. Реабилитационные центры оснащены, в том числе комплексной реабилитацией детей, всеми необходимыми современными технологиями для того, чтобы приобщить ребенка к обществу и поставить его на ноги. Детям с ДЦП оказывается комплексная помощь. Фонд оказывает поддержку развитию реабилитационных услуг в стране. Филиал Фонда социального медицинского страхования по г. Нур-Султан заключил договор с 45 медицинскими организациями, оказывающими реабилитационные услуги. Среди них: частные – 20, государственные – 22, республиканские – 3 медицинские организации», - рассказали в филиале ФСМС.

Где, как и какую медицинскую реабилитацию могут получить дети?

Получить бесплатную медицинскую реабилитацию пациент может согласно перечню диагнозов, утвержденных в приказе министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания медицинской реабилитации» от 7 октября 2020 года № ҚР ДСМ-116/2020.

Для прохождения услуг реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинике по месту прикрепления, а также при обращении в Центр реабилитации. Плановая госпитализация пациента на дневной стационар для оказания медицинской реабилитации осуществляется через портал Бюро госпитализации (назначается дата).

«В назначенный день пациент и лицо по уходу за ним, приходят в реабилитационный центр с необходимым перечнем анализов и документов, проходят регистрацию у администратора центра, далее проходят мультидисциплинарную группу, где специалист МДГ определяет реабилитационный потенциал, реабилитационный диагноз и разрабатывает индивидуальный план реабилитации. В нашем центре по линии ОСМС доступна комплексная реабилитация детей согласно Клиническому протоколу по медицинской реабилитации «Амбулаторная реабилитация II» профиль «Неврология и нейрохирургия», одобренный Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «28» февраля 2019 года, Протокол №55 по следующим направлениям: лечебная физкультура (кинезотрапия, механотерапия), физиотерапия, эрготерапия, логопедическая коррекция, психологическая коррекция. В рамках дополнительных услуг могут получить следующие услуги: массаж, вакуумный массаж, биологическая обратная связь – опорно-двигательная, биологическая обратная связь – логопедическая, дефектологическая коррекция, томатис терапия. Каждый специалист МДГ ставит цель и методы достижения этой цели. Стандартный курс реабилитации 21 день, но при хорошем реабилитационном потенциале и хорошей динамики, сроки реабилитации удлиняются до полного достижения цели» - пояснила руководитель медицинского реабилитационного центра «Жұлдызай» Улжалгас Медетовна Мухамбетова.

Как получить направление на реабилитацию по ОСМС?

Направление на комплексную медицинскую реабилитацию пациент может получить при обращении к участковому врачу в поликлинике по месту прикрепления, а также и в Центр реабилитации. При полном пакете документов, участковый врач в плановом порядке оформляет пациента в дневной стационар через портал «Бюро госпитализации». Далее реабилитационный центр подтверждает дату госпитализации в дневной стационар. В день приема пациент и лицо по уходу за ним, приходят в наш центр с необходимым перечнем анализов и документов, проходят регистрацию у администратора центра, проходят МДГ (мультидисциплинарная группа) в составе лечащего врача, врача-реабилитолога, медицинской сестры, инструктора ЛФК, психолога, эрготерапевта, логопеда. Выставляются цели реабилитационного лечения, индивидуальный план реабилитации, далее пациент получает курс реабилитации, по окончанию которого будут дана выписка с рекомендацией по дальнейшей реабилитации.