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    14:06, 30 Март 2021 | GMT +6

    Где и во сколько смотреть трансляцию матча Украина — Казахстан в отборе на ЧМ-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 31 марта на 1 апреля в Киеве состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Украины примет команду Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские болельщики смогут посмотреть трансляцию этого матча на телеканале «Qazsport». Она начнется в 00:35 по времени Нур-Султана.

    Напомним, сборная Казахстана стартовала с поражения в нынешнем отборочном цикле — в первом матче она в Нур-Султане проиграла Франции со счетом 0:2.

    Для сборной Украины предстоящий матч будет уже третьим в отборе: сначала украинцы сотворили сенсацию, сыграв в гостях с французами (1:1), а затем за минуту до конца основного времени упустили победу в игре с финнами (1:1).

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по футболу прилетела в Киев для участия в матче квалификации чемпионата мира по футболу Казахстан - Украина.



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