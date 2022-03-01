Где и во сколько смотреть прямую трансляцию первого матча «Металлург» — «Барыс» в плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 1 марта, в Магнитогорске состоится первый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Металлург» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Металлург» — «Барыс» начнется в 20:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял восьмое место в Восточной конференции; «Металлург» же стал вторым. Руководством КХЛ было принято решение досрочно завершить сезон «регулярки» из-за пандемии коронавируса, а пары плей-офф составить по проценту набранных командами очков.

Ранее сообщалось, что «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Барыс» уже публиковал расписание матчей в первом раунде плей-офф КХЛ.

