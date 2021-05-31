Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Норвегия — Казахстан на ЧМ по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня сборная Казахстана проведет решающий матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана встретится с командой Норвегии, и победа в основное время гарантирует Казахстану выход в плей-офф.

Прямая трансляция матча Норвегия — Казахстан начнется в 23:10 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Турнирное положение команд в группе В на данный момент выглядит следующим образом: Финляндия — 15 очков (6 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6). Напомним, на ЧМ-2021 сборная Казахстана одержала четыре победы (Латвия — 3:2 по буллитам, Финляндия — 2:1 по буллитам, Германия — 3:2, Италия — 11:3) и потерпела два поражения (США — 0:3, Канада 2:4).

Напомним, сборная Казахстана 29 мая разгромила команду Италии на ЧМ по хоккею. Ранее наши спортсмены обыграли команду Германии.

Официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал статистику команд-участников чемпионата мира в Риге. В рейтинге самых результативных команд неожиданно в топ-3 оказался Казахстан, он занял вторую строчку в таблице по реализации своих моментов, уступив лидерство только Германии.











