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    08:31, 31 Май 2021 | GMT +6

    Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Норвегия — Казахстан на ЧМ по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня сборная Казахстана проведет решающий матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Казахстана встретится с командой Норвегии, и победа в основное время гарантирует Казахстану выход в плей-офф.

    Прямая трансляция матча Норвегия — Казахстан начнется в 23:10 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Турнирное положение команд в группе В на данный момент выглядит следующим образом: Финляндия — 15 очков (6 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6). Напомним, на ЧМ-2021 сборная Казахстана одержала четыре победы (Латвия — 3:2 по буллитам, Финляндия — 2:1 по буллитам, Германия — 3:2, Италия — 11:3) и потерпела два поражения (США — 0:3, Канада 2:4).

    Напомним, сборная Казахстана 29 мая разгромила команду Италии на ЧМ по хоккею. Ранее наши спортсмены обыграли команду Германии.

    Официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал статистику команд-участников чемпионата мира в Риге. В рейтинге самых результативных команд неожиданно в топ-3 оказался Казахстан, он занял вторую строчку в таблице по реализации своих моментов, уступив лидерство только Германии.




    Фото: wc2021.ligasy.kz

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