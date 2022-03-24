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    09:14, 24 Март 2022 | GMT +6

    Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Молдова — Казахстан в стыках Лиги наций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четверг, 24 марта, в Кишиневе состоится первый матч плей-офф дивизиона С Лиги наций, в котором сборная Молдовы примет команду Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Молдова — Казахстан начнется в 23:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Ответная игра состоится 29 марта в Нур-Султане. Победитель этого противостояния сохранит за собой место в дивизионе С Лиги наций. Свой последний официальный матч сборная Казахстана провела в ноябре прошлого года, в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 — она потерпела разгромное поражение от Франции (0:8). Сборная Молдова также играла в ноябре и проиграла Австрии (1:4).

    Ранее сообщалось, что стали известны арбитры матча Молдова –Казахстан.


    Теги:
    Спорт Футбол Молдова
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