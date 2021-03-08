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    11:11, 08 Март 2021 | GMT +6

    Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча «Барыс» — «Металлург» в плей-офф КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале «Qazsport».

    Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане при заполняемости трибун не более 30%.

    Отметим, что на данный момент счет в серии — 2:1, после размена в Магнитогорске россияне выиграли первое противостояние в Нур-Султане.


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