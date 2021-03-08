Где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча «Барыс» — «Металлург» в плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция - на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане при заполняемости трибун не более 30%.

Отметим, что на данный момент счет в серии — 2:1, после размена в Магнитогорске россияне выиграли первое противостояние в Нур-Султане.