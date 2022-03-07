Где и во сколько смотреть прямую трансляцию четвертого матча «Барыс» — «Металлург» в плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 марта астанинский «Барыс» в Нур-Султане примет магнитогорский «Металлург» в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Металлург» начнется в 17:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». После трех матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 2-1. Серия началась с неожиданной выездной победы «Барыса» — 3:2, однако сразу же «Магнитка» взяла реванш, причем довольно убедительно — 6:2. В третьем матче «Барыс» уступил в Нур-Султане со счетом 3:5. После второй домашней игры серия вновь переедет в Магнитогорск — там команды встретятся 9 марта.

Напомним, накануне КХЛ опубликовала ролик с исполнением гимна Казахстана.











