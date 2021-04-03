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    13:36, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Где и во сколько смотреть прямую трансляцию боя Фирузы Шариповой с россиянкой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 апреля в Казани (Россия) пройдет вечер профессионального бокса, на котором выступит казахстанка Фируза Шарипова (12-1, 6 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ее соперницей будет российская боксерша Юлия Чернобородова (0-1). Прямая трансляция начнется в 23:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Напомним, изначально Шарипова должна была драться с более серьезной соперницей — непобежденной призеркой Олимпиады-2012 Софьей Очигавой (4-0, 1 КО), однако этот бой сорвался. Также стоит добавить, что для Шариповой бой с Чернобородовой уже второй — впервые они встретились в ринге в 2017 году: Фируза победила единогласным решением судей. Интересно, что для Юлии Чернобородовой это был единственный на данный момент поединок на профи-ринге.

    Фируза Шарипова провела свой последний бой в октябре 2020 года — она победила единогласным решением представительницу Сербии Сару Марьянович (7-8, 3 КО).


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