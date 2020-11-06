Где и по какой цене можно сдать ПЦР-тест в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление общественного здравоохранения Нур-Султана предоставляет список частных медицинских организаций города, где жители столицы могут пройти забор анализа на коронавирусную инфекцию методом ПЦР-тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В Национальном центре экспертизы, ТОО «Мейірім», ТОО «BIO Lab» стоимость ПЦР-теста составляет от 8 тысяч тенге. Мощность проводимых тестов в сутки – 800-1000.

Национальный научный медицинский центр, ТОО «Invivo», КДЛ «Олимп» (филиал в Нур-Султане ТОО «Мырза-хан»), многопрофильная городская больница № 2, многопрофильная городская детская больница №3, больница медицинского центра УДП лабораторные исследования на наличие КВИ проводят стоимостью от 9 до 11 тысяч тенге.

За 12-15 тысяч тенге можно сдать анализ в ТОО «Геном плюс», Научно-производственном центре трансфузиологии, Республиканском диагностическом центре КФ UMC.

На платной основе ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 могут сдать все желающие граждане Казахстана, располагающие нужной суммой. В рамках системы ОСМС в городских поликлиниках ПЦР-тестирование проводится бесплатно беременным женщинам, находившимся в контакте с заболевшими КВИ, при наличии показаний.

Напомним, в столице функционируют 15 лабораторий по забору биоматериала на КВИ. Общая мощность лабораторий составляет более 10 тысяч исследований в сутки. В настоящее время проведено более 550 тысяч исследований, в остатках имеется порядка 112 тысяч тестов.